عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفِيْذي لخطة تطوير جزيرة الوراق فِيْ النيل جنوب القاهرة.

وأكد مدبولي على أهمية العمل على تنفِيْذ خطة تطوير جزيرة الوراق التي تهدف إلَّى الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة والاستفادة من الموقع الفريد من أجل تحسين نوعية الحياة وتنفِيْذ المشاريع التنموية.

وقدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال الاجتماع تقريراً عَنّْ الوضع الحالي لتنفِيْذ خطة تطوير جزيرة الوراق، تناول خلاله توزيع ملكية الأراضي على الوراق. الجزيرة، وموقف الاستلام، مشيرة إلَّى أن 888.65 فدانًا أصبحت تحت سيطرة هِيْئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71٪ من إجمالي مساحة الجزيرة التي تبلغ نحو 1295.5 فدانًا، والتطوير. بدأ العمل بالفعل.

وأوضح أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها أو نقل ملكيتها بلغ نحو 2458 مسكنا، مشيرا إلَّى أنه تم استلام أراضي الوقف كاملة باستثناء مساحة 23.5 قيراطا، و 32.5 فدان من الأراضي. استلمت كَمْمتلكات للدولة، بمساحة 68 فدانًا، و 35.5 فدانًا المتبقية.

وأشار وزير الإسكان إلَّى أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن، فِيْ المرحلة العاجلة، تنفِيْذ 94 برجًا سكنيًا، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي متطلبات الجمهُور المستهدف، حيث يجري حاليًا تنفِيْذ 40 برجًا. بإجمالي 1744 وحدة سكنية، بالإضافة إلَّى تنفِيْذ عدد من الخدمات. كالمدارس ووحدات طب الأسرة ومراكز الشباب والمراكز التجارية والخدمية والترفِيْهِيْة.

شهدت منطقة جزيرة الوراق اشتباكات منذ سنوات بسبب.