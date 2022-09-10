بعد شكوى الرائد.. مفاجأة قانونية قد تحرم الاتحاد من لقب دوري روشن

يواجه أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد أزمة كبيرة .. يمكن أن يبعده عَنّْ المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ جدول روشان لدوري المحترفِيْن السعودي برصيد 7 نقاط من انتصارين. آخرهم فِيْ نادي الرائد، تعادل واحد بالفعل.

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من جهته قدم العمدة شكوى ضد النقابة أمام لجنة الانضباط والأخلاق. المطالبة بنقاط المباراة، بحجة أن مشاركة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مع قلعة العميد غير مؤهلة.

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وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، عَنّْ وجود خلافات فِيْ اللوائح التي قد تؤثر على نادي الاتحاد، فِيْ شكوى الرائد. هذا ما يلي

– إذا استند أعضاء لجنة التأديب إلَّى المادة 62 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة. تقبل احتجاج الرائد ويعتبر نادي الاتحاد مهزوما.

– إذا قبل أعضاء لجنة التأديب قرار مركز التحكيم، يقبل احتجاج الرائد شكلاً ويرفض الأمر وتثبت نتيجة انتصار النقابة.

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وحذر الطريقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، من أن هذا الاختلاف يمكن استغلاله حسب الأهُواء لإفادة بعض الأندية أو إلحاق الضرر بها.

فِيْ حال قبول شكوى الرائد ويعتبر نادي الاتحاد خاسراً. يمكنك قيادة الفريق الأول لكرة القدم، من المنافسة المبكرة، على لقب الدوري، فِيْ الموسم الحالي.

يشار إلَّى أن مركز التحكيم الرياضي رفع عقوبة الإيقاف المؤقت لحمد الله “4 أشهر” قبل مباراة الرائد. لحين صدور قرار فِيْ الدعوى المرفوعة من النصر، والتي يتهم فِيْها اللاعب بالتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع قلعة العالم.