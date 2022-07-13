بعد شهرين من التراجع.. الاقتصاد البريطاني ينمو بأكثر من المتوقع فِيْ مايو

نما فِيْ مايو، بعد شهرين من التراجع، حيث عوض الانتعاش القوي فِيْ الخدمات الصحية الانخفاض فِيْ الضيافة وخدمات المستهلك.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ارتفع بنسبة 0.5٪ فِيْ مايو بعد أن تقلص بنسبة 0.2٪ فِيْ أبريل.

كانت التوقعات أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1٪ فقط فِيْ مايو.

يشار إلَّى أن الاقتصاد البريطاني نما كَمْا كان متوقعًا فِيْ الربع الأول من عام 2022، وهِيْ فترة لم يشعر فِيْها المواطنون بآثار التضخم المرتفع الذي يهدد الآن بإحداث ركود.

وقال مكتب الإحصاء فِيْ بيان صدر الشهر الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي فِيْ خامس أكبر اقتصاد فِيْ العالم ارتفع بنسبة 0.8٪ فِيْ الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

كان تقدير أولي سابق لمكتب الإحصاء قد توقع نموًا اقتصاديًا فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس بنسبة 0.8٪.