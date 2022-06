بعد شهر يونيو وش

بعد شهر يونيو تتكون السنة الميلادية من اثني عشر شهرًا، تبدأ فِيْ يناير وتنتهِيْ فِيْ ديسمبر، وتختلف الأشهر فِيْ عدد الأيام بين ثلاثين يومًا أو واحدًا وثلاثين يومًا، ما عدا شهر فبراير الذي له ثمانية وعشرون يومًا يومًا. ومن خلاله سنتعرف على الشهر التالي لشهر يونيو فِيْ التقويم الغريغوري.

بعد يونيو ماذا

الشهر التالي لشهر يونيو هُو يوليو أو يوليو، وهُو الشهر السابع من التقويم الغريغوري، ويتكون من واحد وثلاثين يومًا، يليه أغسطس أو أغسطس، الشهر الثامن من السنة الميلادية. قام بإصلاح التقويم الغريغوري، لذلك تم تكريمه بإعطاء اسم يوليو للشهر السابع من التقويم الغريغوري.

يوليو

يوليو هُو الشهر السابع من التقويم الميلادي، قبل يونيو، يليه شهر أغسطس، ويعتبر من أشهر الصيف فِيْ نصف الكرة الجنوبي، بينما فِيْ نصف الكرة الشمالي مناخه شتاء، ويقال إن شهر يوليو يأخذ شهره. اسم من اسم الملك جويلية الذي ولد فِيْ نفس الشهر يعتبر شهرًا واحدًا، حيث أن له 31 يومًا.

ما هُو شهر يوليو بالهجري

يوافق شهر يوليو / تموز شهر رجب، وهُو الشهر السابع فِيْ تقويم السنة الهجرية، وهُو من الأشهر المقدسة التي نهى فِيْها تعالى عن المعركة. الله فِيْ كتابه العزيز (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا that God is with the righteous)

تقويم يوليو 2022

فِيْما يلي تقويم شهر يوليو بالهجري والميلادي

اليوم التاريخ الميلادي الهجري



شهُور السنة على التوالي

فِيْما يلي بيان بأشهر السنة الميلادية وعدد أيامها والشهر الهجري المقابل لكل شهر ميلادي

الشهر الأول يناير أو يناير.

الشهر الثاني فبراير أو فبراير.

الشهر الثالث مارس أو مارس.

الشهر الرابع أبريل أو أبريل.

الشهر الخامس مايو أو مايو.

الشهر السادس يونيو أو يونيو.

الشهر السابع يوليو او يوليو.

الشهر الثامن أغسطس أو أغسطس.

الشهر التاسع سبتمبر أو سبتمبر.

الشهر العاشر اكتوبر او اكتوبر.

الشهر الحادي عشر نوفمبر او نوفمبر.

الشهر الثاني عشر ديسمبر أو ديسمبر.

نصل هنا إلى نهاية مقالنا بعد شهر يونيو، حيث أبرزنا ترتيب أشهر السنة الميلادية وتقويم يوليو.