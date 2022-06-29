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بعد شهر يونيو وش

كتب newsaفي آخر تحديث

بعد شهر يونيو تتكون السنة الميلادية من اثني عشر شهرًا، تبدأ فِيْ يناير وتنتهِيْ فِيْ ديسمبر، وتختلف الأشهر فِيْ عدد الأيام بين ثلاثين يومًا أو واحدًا وثلاثين يومًا، ما عدا شهر فبراير الذي له ثمانية وعشرون يومًا يومًا. ومن خلاله سنتعرف على الشهر التالي لشهر يونيو فِيْ التقويم الغريغوري.

بعد يونيو ماذا

الشهر التالي لشهر يونيو هُو يوليو أو يوليو، وهُو الشهر السابع من التقويم الغريغوري، ويتكون من واحد وثلاثين يومًا، يليه أغسطس أو أغسطس، الشهر الثامن من السنة الميلادية. قام بإصلاح التقويم الغريغوري، لذلك تم تكريمه بإعطاء اسم يوليو للشهر السابع من التقويم الغريغوري.

يوليو

يوليو هُو الشهر السابع من التقويم الميلادي، قبل يونيو، يليه شهر أغسطس، ويعتبر من أشهر الصيف فِيْ نصف الكرة الجنوبي، بينما فِيْ نصف الكرة الشمالي مناخه شتاء، ويقال إن شهر يوليو يأخذ شهره. اسم من اسم الملك جويلية الذي ولد فِيْ نفس الشهر يعتبر شهرًا واحدًا، حيث أن له 31 يومًا.

ما هُو شهر يوليو بالهجري

يوافق شهر يوليو / تموز شهر رجب، وهُو الشهر السابع فِيْ تقويم السنة الهجرية، وهُو من الأشهر المقدسة التي نهى فِيْها تعالى عن المعركة. الله فِيْ كتابه العزيز (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا that God is with the righteous)

تقويم يوليو 2022

فِيْما يلي تقويم شهر يوليو بالهجري والميلادي

اليوم التاريخ الميلادي الهجري

جمعة 01/07/2022 2 ذو الحجة 1443
السبت 2022/07/02 3 ذو الحجة 1443
الأحد 2022/07/03 4 ذو الحجة 1443
الاثنين 07/04/2022 5 ذو الحجة 1443
يوم الثلاثاء 07/05/2022 6 ذو الحجة 1443
الأربعاء 2022/07/06 7 ذو الحجة 1443
يوم الخميس 07/07/2022 8 ذو الحجة 1443
جمعة 2022/07/08 9 ذو الحجة 1443
السبت 09/07/2022 10 ذو الحجة 1443
الأحد 2022/07/10 11 ذو الحجة 1443
الاثنين 2022/07/11 12 ذو الحجة 1443
يوم الثلاثاء 2022/07/12 13 ذو الحجة 1443
الأربعاء 2022/07/13 14 ذو الحجة 1443
يوم الخميس 2022/07/14 15 ذو الحجة 1443
جمعة 2022/07/15 16 ذو الحجة 1443
السبت 2022/07/16 17 ذو الحجة 1443
الأحد 2022/07/17 18 ذو الحجة 1443
الاثنين 2022/07/18 19 ذو الحجة 1443
يوم الثلاثاء 2022/07/19 20 ذو الحجة 1443
الأربعاء 2022/07/20 ذو الحجة 21 1443
يوم الخميس 21/7/2022 22 ذو الحجة 1443
جمعة 2022/07/22 23 ذو الحجة 1443
السبت 23/07/2022 24 ذو الحجة 1443
الأحد 24/07/2022 25 ذو الحجة 1443
الاثنين 25/07/2022 26 ذو الحجة 1443
يوم الثلاثاء 26/07/2022 27 ذو الحجة 1443
الأربعاء 2022/07/27 28 ذو الحجة 1443
يوم الخميس 28/07/2022 29 ذو الحجة 1443
جمعة 29/07/2022 30 ذو الحجة 1443
السبت 30/07/2022 1 محرم 1444
الأحد 31/7/2022 محرم 2 1444

شهُور السنة على التوالي

فِيْما يلي بيان بأشهر السنة الميلادية وعدد أيامها والشهر الهجري المقابل لكل شهر ميلادي

  • الشهر الأول يناير أو يناير.
  • الشهر الثاني فبراير أو فبراير.
  • الشهر الثالث مارس أو مارس.
  • الشهر الرابع أبريل أو أبريل.
  • الشهر الخامس مايو أو مايو.
  • الشهر السادس يونيو أو يونيو.
  • الشهر السابع يوليو او يوليو.
  • الشهر الثامن أغسطس أو أغسطس.
  • الشهر التاسع سبتمبر أو سبتمبر.
  • الشهر العاشر اكتوبر او اكتوبر.
  • الشهر الحادي عشر نوفمبر او نوفمبر.
  • الشهر الثاني عشر ديسمبر أو ديسمبر.

نصل هنا إلى نهاية مقالنا بعد شهر يونيو، حيث أبرزنا ترتيب أشهر السنة الميلادية وتقويم يوليو.