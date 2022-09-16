بعد صورتها بالبكيني.. بليك لايفلي تعلن حملها الرابع بإطلالة ذهبية

لا تزال أخبار حمل النجمات من أكثر الأخبار انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ففِيْ بعض الأحيان تأتي على شكل إشاعة، وأحيانًا تكون حقيقية، وتعلنها النجمة بنفسها لمحبيها.

يبدو أن الممثلة الأمريكية بليك ليفلي وزوجها النجم الأمريكي رايان رينولدز غير راضين عَنّْ ثلاثة أطفال جميلين، لكنهما قررا ضم طفل رابع إلَّى عائلتهما الصغيرة.

بليك ليفلي تستعرض حملها

فاجأت بليك متابعيها ومعجبيها بالكشف عَنّْ حملها بطفلها الرابع خلال ظهُورها فِيْ القمة النسائية السنوية العاشرة فوربس باور فِيْ مدينة نيويورك يوم الخميس.

اختارت Lively، البالغة من العمر 35 عامًا، فستان فالنتينو قصير مطرز بالترتر الذهبي، نسقه مع حذاء فالنتينو الأبيض، بينما زين رقبتها أيضًا بوشاح أبيض.

أكَمْلت بليك إطلالتها بتصفِيْفة شعر متموجة واعتمدت مكياجًا بألوان ترابية لإبراز ملامحها الأنثوية.

بليك فِيْ البيكيني

Lively لم تعلن عَنّْ حملها أو تلمح إليها مسبقًا من خلال حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها فِيْ الواقع نشرت صورة لها فِيْ البيكيني أمام المسبح، تظهر بطنها المسطح، مرة أخرى فِيْ أغسطس، كَمْا هِيْ. كان واضحا أن النجمة أرادت إخفاء حملها عَنّْ متابعيها.

بليك والأمومة

فِيْ حديثه عَنّْ الأمومة خلال إحدى لقاءاتهم السابقة، قال ليفلي “مع طفل، حياتك مليئة بالمفاجآت. أنت لا تعرف أبدًا متى ستفاجأ، ومتى يبتسم طفلك لك ولا تتوقع أن تتحول هذه الابتسامة إلَّى حالة هستيرية فِيْ اللحظة التالية “.

وتابع “يمكن أن يكون الأمر مثل العيش مع مدمن مخدرات … لديك طفل ولا يمكنك أن تتخيل أنك لم تنجب قط، لأن الأطفال يكبرون بسرعة. كان من الممكن أن أنجب طفلاً فِيْ الثمانين من العمر لو لم يكن لدي أطفال “.

رايان رينولدز، “أبو الفتيات”

من ناحية أخرى، تحدث رايان عَنّْ كونه “والد الفتيات”، قائلاً “لا تمزح، إنهم مثل أقوى الأشخاص الذين أعرفهم، إذا حدث شيء مجنون أو مخيف فِيْ حياتي، فهم أولًا”. بمن سأثق، لأن لديهم الحكَمْة والقوة والهدوء. تحت الضغط، هم أيضًا شجعان “.

وتابع “أحب أن أكون أبا لبنات، لدي ثلاث بنات، لم أكن لأتخيل لو بعد مليون سنة، حيث ولدت بين إخوة … لدي ثلاثة أشقاء أكبر مني، وأنا أنا الأصغر بين أربعة أطفال، بالنسبة لي، فإن إنجاب ثلاث بنات هُو بحد ذاته “. تجربة رائعة، وأنا أحب كل ثانية فِيْها “.

يقال إن بليك ليفلي وريان رينولدز احتفلوا مؤخرًا بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما، حيث التقيا فِيْ مجموعة فِيْلم Green Lantern لعام 2011، وأعلنا لاحقًا زواجهما فِيْ 9 سبتمبر 2012 وأنجبا 3 بنات جيمس (7 سنوات). عمر)، إينيز (5 سنوات) وبيتي إيلا سنتان فقط.