بعد ضمك.. تعرف على مباراة النصر القادمة فِيْ الدوري السعودي

نجح الفريق الكروي الأول لنادي النصر فِيْ تحقيق فوز صعب، على حساب ضيفه ضمك (2-1) فِيْ مباراة جمعتهما، ظهر اليوم السبت، على ملعب مرسول بارك، فِيْ الجولة الرابعة من الدوري السعودي “روشن”.

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بدأ الفريق الكروي الأول لنادي النصر، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، موسم 2023 بفوز صعب على الوحدة بهدف نظيف، قبل أن يخسر دون هزيمة أمام التعاون، (1 -0)، ثم الفوز. ضد داماك بهدفِيْن لهدف واحد.

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ومن المنتظر أن يخوض النصر مباراته المقبلة فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي ضد الباطن.

– المنافس الباطن

المكان ملعب الباطن

اليوم الخميس المقبل 15 سبتمبر

الساعة 1840 بتوقيت مكة المكرمة

– وضع الفريقين النصر يلعب المباراة، بعد فوزه على ضمك (2-1)، بينما لا يملك الباطن أي نقاط بعد خسارته فِيْ 3 مباريات آخرها مقابل الاتفاق.