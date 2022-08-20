بعد ضم غريب.. قرار رسمي من رئيس النصر لـ”مساعدة الأهلي”

أعلن مصل معمر رئيس نادي النصر، عَنّْ قرار رسمي تاريخي، بعد دقائق فقط من ضم النجم الدولي الشاب عبد الرحمن غريب.

وأعلن النصر، اليوم السبت، توقيع غريب “25 عاما”. على مدى السنوات الأربع المقبلة، حتى 30 يونيو 2026، فِيْ عملية لم يتم الكشف عَنّْ قيمتها بعد.

اقرأ أيضا

وتتفق “الاتحاد” مع النجم البيروفِيْ “هل يرحل حمدالله بوضعية تاريخية”

من الاتحاد والأهلي .. النصر يضيء الميركاتو بثلاث صفقات محلية مذهلة

غزوة النصر والاتحاد .. “4 اتفاقيات عالمية وتحديد مصير غريب والسياري”.

بعد التوقيع مع النجم الدولي الشاب تعرض الدولي ومجلس إدارته لهجوم عَنّْيف واتهامات بـ “تدمير” النادي الأهلي ؛ إضعافها بخطف أبرز لاعبيها.

* قرار رئيس نادي النصر “مساعدة” الأهلي

من جهته نفى معمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، أن يكون الفوز متعمدا أضعف الأهلي.

وقال رئيس نادي النصر “وقعَنّْا مع عبد الرحمن غريب، لأنه كان بحاجة إلَّى فريقنا أولاً، ثم لأنه رحل حتماً عَنّْ النادي الشقيق الأهلي”.

أنظر أيضا

“سالم الدوسري والفرج والمعيوف رحلوا عَنّْ الهلال” … المستحيل يحدث

“هل نجا نجم الهلال” يسدل الستار على مفاجأة 2022 المدوية

كشف موصلي المعمر أنه اتخذ القرار الرسمي بإعطاء النادي الأهلي الأولوية فِيْ التعاقد مع أي لاعب من نادي النصر.

وأكدت عائلة معمر أنه لو كان هناك أمل فِيْ بقاء شخص غريب فِيْ قلعة الراقي لما وظفه النصر لدعم هذا الكيان العظيم.