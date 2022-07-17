بعد طرح “زمن المجاملة”.. تامر حسين يتحدث عَنّْ 60 أغنية مع عمرو دياب

وتحدث الشاعر الغنائي المصري تامر حسين عَنّْ مسيرته مع عمرو دياب والتي وصلت إلَّى 60 أغنية كان آخرها “زمن المجاملة” الذي صدر مؤخرا.

وقال تامر حسين فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم” إنه يشعر بالفخر للمشاركة فِيْ تاريخ المرتفعات بهذه الأغاني، مشيرًا إلَّى أنه رافقه كثيرًا فِيْ العديد من الألبومات التي قدم فِيْها 8 أغان فقط.

وأضاف حسين أن التاريخ سيذكر الفنان عمرو دياب باعتباره الفنان الأكثر تميزًا فِيْ السنوات الأخيرة، مشيرًا إلَّى أنه بدأ العمل معه منذ عام 2009.

ولفت الشاعر الغنائي الشهِيْر إلَّى قرار عمرو دياب بإدراج أغانٍ اجتماعية تدريجيًا تحاكي الجمهُور بشكل مباشر، حيث ظهر فِيْ أغنية “من يمشي” و “تايم أوف كورتيسي” وغيرهما، موضحًا أنه يحب محاكاة الواقع.

وكان النجم عمرو دياب قد أطلق فِيْ وقت سابق أحدث أغانيه “زمان المجلة” عبر تطبيق أنغامي، وهِيْ من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع رامي سمير وميكساج وماستر ديجيتال أمير محروس، وتسجيلها أندرو داوود. شيري شكري، وتصوير كريم نور.

يشار إلَّى أن عمرو دياب كان قد أقام حفل افتتاح موسم “Gamers” فِيْ الرياض بالمملكة العربية السعودية أول من أمس، وشهد الحفل جمهُور كبير.

وتفاعل الجمهُور مع الأغاني الجديدة للهضبة “بي، دبليو، دبليو، واك”، “ناس سويت” و “وزير السعادة”.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الميجا ميكس، الذي أصدره مؤخرًا عمرو دياب، والذي يضم أغاني “ناس حلوة” و “بي، دبليو، دبليو، واك” و “وزير السعادة” قد تصدرت قائمة الأغاني الرائجة فِيْ أنغامي فِيْ مصر. ، المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، لتصبح أعلى مستمع فِيْ العالم العربي منذ صدوره.

تامر حسين شاعر وملحن مصري حصل على العديد من الجوائز والأوسمة كأفضل شاعر غنائي فِيْ مصر فِيْ عدة مناسبات. قدمه الملحن عمرو مصطفى إلَّى مغني الوطن العربي كشاعر غنائي، ولد فِيْ 20 أغسطس 1984 فِيْ القاهرة.

تعاون تامر حسين مع العديد من المطربين والمغنيات فِيْ مصر والوطن العربي مثل عمرو دياب، تامر حسني، إليسا، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، حسين الجسمي، أمل ماهر، محمد حماقي، جنات، نانسي عجرم، كارول. سماحة، أصالة، بهاء سلطان، وائل جسار، جنات، هاني شاكر وآخرون.