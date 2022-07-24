بعد عامين من الحظر.. استئناف تجارة “القات” بين كينيا والصومال

استأنفت كينيا، الأحد، تصدير القات إلَّى الصومال، بعد عامين من الحظر.

جاء هذا النداء عقب اتفاق تجاري بين الرئيس الكيني أوهُورو كينياتا والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود فِيْ العاصمة نيروبي مطلع الأسبوع الماضي.

فتح حدود برية

نصت الاتفاقية على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وأبرزها رفع الحظر المفروض على تصدير القات إلَّى الصومال، وفتح الحدود البرية بين البلدين لتعزيز تجارة الترانزيت، وبدء رحلات مباشرة للخطوط الجوية الكينية من وإلَّى مقديشو – نيروبي.، تصدير الصومال للأسماك إلَّى كينيا، بالإضافة إلَّى تسهِيْل إجراءات السفر ومنح تأشيرات الدخول. للصوماليين.

أكد وزير الزراعة الكيني بيتر مونيا فِيْ تغريدة على تويتر أن الشحنة الأولى من محصول القات الكيني غادرت إلَّى مقديشو صباح الأحد.

قالت مونيا إن التزامنا كحكومة بدعم مزارعي القات وجميع القطاعات الأخرى فِيْ الوصول إلَّى فرص السوق المحلية والدولية لا يزال ثابتًا.

وأضاف الوزير أن 22 تاجرًا معتمدًا من هِيْئة الزراعة والأغذية الكينية، حصلوا على تراخيص تصدير، بدؤوا بالتصدير إلَّى الصومال اليوم.

محظور منذ عام 2022

حظرت الصومال واردات القات من كينيا فِيْ عام 2022 بعد تداعيات دبلوماسية بين البلدين أثناء قيادة الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو.

وكان مزارعو القات المحليون يضغطون على إدارة أوهُورو للتفاوض مع السلطات الصومالية بشأن رفع الحظر لاستعادة أكبر سوق لهم، وتحقق حلمهم بعد انتخاب الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود فِيْ مايو الماضي.

زيارة الرئيس الصومالي لكينيا

وتوجه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الجمعة، إلَّى كينيا فِيْ زيارة رسمية هِيْ الرابعة له خارج البلاد منذ توليه منصبه.

وأجرى الرئيس الصومالي خلال الزيارة محادثات مع نظيره الكيني حول تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلَّى قضايا من بينها تحديات تغير المناخ والجفاف والأمن والاقتصاد.

وهذه هِيْ رابع زيارة خارجية للرئيس الصومالي بعد الإمارات وتركيا وإريتريا منذ انتخابه فِيْ 15 مايو.