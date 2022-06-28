بعد عامين.. هكذا عادت الحياة لمساكن الحجاج بمكة

عادت الحياة إلَّى مساكن الحجاج بالخارج ب بعد غياب عامين بسبب جائحة فِيْروس كورونا.

وشهدت هذه المساكن توافد حجاج من خارج السعودية عليها بعد أن ظلت فارغة لمدة عامين، حتى تكون المساكن والشوارع المحيطة بها فِيْ حركة مستمرة طوال اليوم.

وتجولت العربية نت بين هذه المساكن لرصد عودة الحجاج إلَّى بيت الله الحرام مرة أخرى، وسعيدة بالحضور لأداء مناسك الحج، حيث تم تزيين منازل الحجاج بأعلام الدول وبعثات الحج.

بدوره، قال فواز بدري المستشار العقاري المهتم بالفنادق فِيْ مكة، لـ “العربية” إن الوحدات السكنية المخصصة لإيواء الحجاج بمكة المكرمة استقبلت حجاجا من الخارج بعد غياب عامين.

أعلام الدول أمام مساكن بمكة

وأضاف أن الفنادق والمساكن شهدت إقبالاً كبيراً حول المنطقة الوسطى كأفضل المناطق التي يبحث عَنّْها الحجاج وكذلك مخطط العزيزية والمسفلة والبنك، بالإضافة إلَّى الششة والعتيبة والجميزة والمعبدة. وغيرها من المواقع.

حجاج بيت الله الحرام فِيْ شوارع مكة

وأشار إلَّى أنه مع عودة الحجاج إلَّى الخارج غُطيت الشوارع وواجهات الفنادق والمباني ومساكن الحجاج والأرصفة بأعلام الدول الإسلامية وبعثات وحملات الحج، وتم تلوينها بألوان هذه. الأعلام التي ترفرف معهم ومع لوحات الاتجاه.