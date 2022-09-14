بعد عرض النصر.. البليهِيْ يحرج الفرج ويهز الهلال بـ”قرار مفاجئ”

رد علي البلحي قلب دفاع الهلال على عرض مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل. يجدد عقده مع فريق كرة القدم الأول.

ويدخل البلاحي الفترة المجانية لعقده مع نادي الهلال، يناير المقبل، والتي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون الرجوع إلَّى إدارة بن نافل.

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وانتشرت خلال الأيام الماضية أنباء قوية عَنّْ رفض القائد تجديد عقده، فِيْ خضم مفاوضات مع النصر والاتحاد. للانتقال رسميًا إلَّى واحد منهم.

* قرار علي البليحي … وشرط واحد للتجديد

وفِيْ هذا السياق نفى الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم رفض البليحي تجديد عقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، أو الانتظار حتى يدخل الفترة الحرة، مثل المدير سلمان الفراج. بحسب تقارير إعلامية.

وأعلن أبو غانم، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن البليحي وافق على العرض المالي الذي قدمته الإدارة والبالغ 4.5 مليون ريال فِيْ الموسم الواحد.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن المدافع الدولي اشترط فقط التجديد ؛ لموسمين، وليس سنة واحدة فقط، كَمْا تقترح إدارة الهلال.

وكشف خالد أبو غانم، أن علي البلاحي تلقى عرضين جديين من أندية غير الهلال، براتب أعلى بكثير، إلَّى جانب إعداد عرض فريق ثالث لتقديم اللاعب، خلال الفترة المقبلة.