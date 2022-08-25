بعد عرض النصر والاتحاد.. “اشتباك عَنّْيف بين البليهِيْ وثنائي الهلال”

وشهدت مباراة الهلال والخليج، مساء الخميس، إصابة “محرجة” من قبل مدافع الزعيم علي البلاحي مع اثنين من زملائه فِيْ الفريق الأول لكرة القدم.

وتغلب الهلال على الخليج بهدفِيْن دون رد فِيْ اليوم الأول من مسابقة دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

اقرأ أيضا

جاهز | ديو من الهلال الى الاتحاد فِيْ “اكبر مفاجآت الميركاتو”

الفِيْفا يهدد بـ “إنهاء” مسيرة فهد المولد .. أخطر قرارات 2022

النصر يحرج الفرج ويصدم البلاد .. “فتنة فهد المولد براتب مجنون”

سجل القائد النيجيري أوديون إيغالو قلب هجوم فريق كرة القدم الأول الذي تقدم بالثاني من قبل زميله المالي موسى ماريغا.

* لقطة “محرجة” بين البليحي وثنائي الهلال

رغم البداية الرائعة للموسم، قدم علي البلاحي “تسديدة” أثارت غضب جماهِيْر الهلال، عَنّْدما دخل فِيْ مواجهات كلامية عَنّْيفة مع الثنائي البيروفِيْ أندريه كاريلو والكولومبي جوستافو كوييار.

وجه مدافع الهلال “اللوم الشديد” إلَّى كاريو، فِيْ إحدى هجمات كلوب ديل جولفو، قبل أن يتدخل كويلار فِيْ التسديدة.

أنظر أيضا

بسبب الانتصار جلسة تصوير تكشف خطة “الاستغناء” عَنّْ الاتحاد يا حمدالله!

“أتفق مع الأهلي” .. نجم النصر يودع زملائه رسمياً ..

وغادر علي البلاحي زميله البيروفِيْ وبدأ يتبادل بعض الكلمات العَنّْيفة مع النجم الكولومبي، وسط تدخل نجوم الزعيم الذين حاولوا تهدئة الأمور.

جدير بالذكر أن مستقبل البليحي أثار الكثير من الحبر فِيْ وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين. حيث رفض اللاعب عرض “تجديد” عقده مع الهلال، مقابل 4.5 مليون ريال، وسط أنباء عَنّْ اهتمام النصر والاتحاد بالتوقيع عليه.