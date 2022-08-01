بعد عقد من الخسائر.. أرباح النفط الصخري تزدهر

توقع تقرير اقتصادي أن تسجل شركات التنقيب عَنّْ النفط الصخري فِيْ الولايات المتحدة أرباحًا قياسية فِيْ الربع الثاني.

ويأتي هذا الارتفاع فِيْ الأرباح فِيْ أعقاب مسار استمر قرابة عقد من الزمان عانت خلاله هذه الشركات من خسائر ناجمة عَنّْ الديون.

فِيْ هذا الصدد، حقق أكبر 28 منتجًا مستقلًا للنفط فِيْ الولايات المتحدة 25.5 مليار دولار فِيْ التدفق النقدي الحر فِيْ الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، وفقًا لتقديرات جمعتها بلومبرج.

وبحسب هذه المكاسب، ستكون هذه الشركات قد ربحت فِيْ تلك الفترة الزمنية ما يكفِيْ من المال لمحو ربع ما خسرته خلال العقد الماضي.

تقنية التكسير الهِيْدروليكي

أحدثت تقنية التكسير الهِيْدروليكي ثورة فِيْ أسواق الطاقة العالمية من خلال تمكين شركات التنقيب الأمريكية من حصاد موارد النفط الصخري التي لم تمسها سابقًا.

فِيْ ما يزيد قليلاً عَنّْ 10 سنوات، انتقلت الولايات المتحدة من انخفاض فِيْ إنتاج النفط الخام إلَّى مصدر مهِيْمن للنفط والغاز على مستوى العالم، ولكن بتكلفة فلكية خسرت 28 شركة حوالي 115 مليار دولار فِيْ العقد الذي سبقت جائحة COVID-19 .

بالنسبة لهذا العام، من المتوقع أن يصل التدفق النقدي الحر للقطاع إلَّى 100 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما تم تحقيقه فِيْ عام 2022، وأكثر من تسعة أضعاف المبلغ السنوي المجمع من 2022-2022، وفقًا لـ Bloomberg Intelligence.

85 مليار دولار أرباح

اعتبارًا من عام 2022 وحتى نهاية الربع الثاني، ستجني الشركات أكثر من 85 مليار دولار وفقًا للتقديرات، ومن المتوقع أن تستمر المكاسب على الأقل خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وتعليقًا على ذلك، قال بول تشينج، المحلل فِيْ Scotiabank فِيْ نيويورك “ستبلغ كل شركة تقريبًا أرباحًا قياسية وتسجيل تدفق نقدي حر ؛ وحتى إذا كان هِيْكل التكلفة يتجه صعودًا، فإن مقدار التدفق النقدي الحر الناتج سيكون ضخمًا، وسيستمر هذا حتى إذا انخفضت الأسعار إلَّى 80 دولارًا أو 90 دولارًا للبرميل “.

يشار إلَّى أن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يتداول عَنّْد حوالي 95 دولارا للبرميل بعد أن لامس 122 دولارا فِيْ يونيو حزيران. وسبعة من أكبر عشرة أسهم فِيْ S&P 500 هذا العام هِيْ شركات نفط أو مصافِيْ. وتتصدر شركة أوكسيدنتال بتروليوم، التي تستثمر فِيْها شركة بيركشاير هاثاواي من شركة وارن بافِيْت، القائمة بقوة، مع عائد بنسبة 117٪.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن مخزونات الطاقة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. يتم تسعير مخزونات النفط المستقلة كَمْا لو أن النفط سيتداول حول 55 دولارًا إلَّى 60 دولارًا على المدى الطويل، على الرغم من أن الأسعار قد تحوم بالقرب من 100 دولار لسنوات، وفقًا لماثيو بورتيلو، المحلل فِيْ Tudor، Pickering، Holt & Co (Tudor، Pickering، Holt & Co). ).

قدمت شركة ماتادور ريسورسز، شركة التنقيب عَنّْ النفط الصخري فِيْ بيرميان، لمحة مبكرة عَنّْ النتائج القوية من خلال نشر زيادة قدرها أربعة أضعاف فِيْ صافِيْ الدخل ومضاعفة أرباحها. ولكن جاء ذلك مع تحذير على شكل قفزة بنسبة 17٪ فِيْ الإنفاق الرأسمالي المتوقع بسبب تضخم التكلفة وخطط إطلاق منصة أخرى.

قالت شركة Halliburton، أكبر شركة للتكسير الهِيْدروليكي فِيْ العالم، إن سوق جميع المعدات اللازمة لإكَمْال الآبار الجديدة قد انتهى تقريبًا لبقية هذا العام، ويتحدث العملاء بالفعل عَنّْ خطط لعام 2023، فِيْ وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا.

فِيْ حين قال رئيس العمليات جريج هِيْل للمحللين والمستثمرين خلال مؤتمر عبر الهاتف فِيْ 27 يوليو، “بالنظر إلَّى الأسعار الحالية، فإن هذه العوائد رائعة ؛ والحركة فِيْ سعر النفط من وجهة نظر العائد تفوق بالتأكيد أي آثار تضخمية.”