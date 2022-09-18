دق جرس الإنذار على نطاق واسع فِيْ سوق العملات المشفرة، بسبب برنامج Flashbots ؛ كَمْا ذكرت BitMEX.

سلطت مؤسسة BitMEX الضوء على برنامج روبوتات الفلاش، الذي هُو فِيْ حاجة ماسة إلَّى إعادة تطوير كاملة، أو دعم وتزويد سوق الأصول المشفرة بنظام مماثل للتخفِيْف من المضاعفات غير المتوقعة فِيْ حقبة ما بعد الاندماج والتي قد تؤدي إلَّى انهِيْار عملة Ethereum.

كشفت المؤسسة أن Flashbots تقوم ببناء أكثر من 82 ٪ من كتل الترحيل، مما يضيف إلَّى مركزية Ethereum عمقًا أكثر تعقيدًا وخطورة مما يجعل كسر أو كسر فِيْ تلك المرحلة كارثة.

تكامل الإيثيريوم .. ومخاطر برنامج Flashbots

بعد الانتهاء من ترقية التكامل، انتقلت Ethereum (ETH) إلَّى آلية إجماع Proof of Stake (PoS)، والتي ساعدت نظام blockchain للشبكة على أن يصبح موفرًا للطاقة وآمنًا.

ومع ذلك، تكشف بيانات التعدين عَنّْ اعتماد Ethereum الشديد على Flashbots – خادم واحد – المتحكَمْ الرئيسي فِيْ الشبكة، مما يثير مخاوف بشأن نقطة واحدة من الفشل للنظام البيئي.

Flashbots عبارة عَنّْ كيان مركزي مكرس لاستخراج أقصى قيمة قابلة للاستخراج (MEV) بشفافِيْة وكفاءة، والتي تعمل كَمْراحل لتقديم كتل Ethereum.

تُظهر البيانات من mevboost.org أن هناك ستة مرحلات نشطة تخدم حاليًا كتلة واحدة على الأقل فِيْ شبكة Ethereum، وهِيْ Flashbots و BloXroute Max Profit و BloXroute Ethical و BloXroute Regulated و Blocknative و Eden.

وفقًا لبيانات mevboost.org، يتم ترتيب المرحلات حسب عدد الكتل المسلمة، مما يكشف أن 82.77 ٪ من جميع كتل الترحيل تم العثور عليها بواسطة Flashbots وحدها – مما يساهم بشكل كبير فِيْ مركزية Ethereum.

التنمية … أو انهِيْار Ethereum

سلطت مدونة ذات صلة من BitMEX الضوء على الحاجة إلَّى إعادة تطوير كاملة لبرنامج Flashbots أو نظام مشابه للتخفِيْف من المضاعفات غير المتوقعة فِيْ عصر ما بعد الدمج.

ومع ذلك، يجادل مؤيدو Flashbots بأن النظام عبارة عَنّْ منظمة مستقلة لامركزية (DAO) وسيصبح فِيْ النهاية نفسه لا مركزيًا.

لاستكَمْال البيانات حول هِيْمنة Flashbots، أشار تحليل من Santiment إلَّى أن 46.15٪ من عقد PoS الخاصة بـ Ethereum يتم التحكَمْ فِيْها من خلال عَنّْوانين فقط.

ومنذ اكتمال الاندماج بنجاح، تم بناء غالبية الكتل – فِيْ مكان ما حوالي 40٪ أو أكثر – بعَنّْوانين ينتميان إلَّى Lido و Coinbase (NASDAQ COIN).

قبل بدء المراحل الأولى من عملية الترقية والتكامل لشبكة Ethereum المعروفة باسم “Merge”، تم تداول Ethereum فِيْ 13 سبتمبر بالقرب من مستويات 1750 دولارًا، بينما وصلت إلَّى أدنى سعر لها يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 عَنّْد المستويات 1415 دولارًا.

فِيْ عملية الترقية، خسرت Ethereum ما يقرب من 350 دولارًا من قيمتها، أو ما يقرب من 21 ٪، بينما كانت ترتفع خلال لحظات التداول يوم الأحد أقل من 1 ٪ بالقرب من مستويات 1430 دولارًا لكل عملة.

ومع ذلك، تزامن انخفاض Ethereum خلال تداول اليومين الماضيين مع موجة عَنّْيفة من الانخفاضات التي اجتاحت سوق العملات المشفرة بقيادة Bitcoin، والتي انخفضت إلَّى ما دون مستويات 20 ألف دولار.

من ناحية أخرى، صعدت Ethereum من قاع قرب مستويات 1400 دولار بأقل من 1٪ لتصل إلَّى مستويات 1430 دولار، بينما انخفضت بنسبة 19٪ خلال أسبوع بقيمة سوقية 175 مليار دولار.

دخل سوق العملات المشفرة خلال تداول يوم الأحد فِيْ موجة من الهدوء النسبي، حيث سجلت معظم العملات الرقمية مكاسب، وإن كانت محدودة، حيث ينتظر المتداولون قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء.