بعد عودة العلاقات مع الاتحاد.. مفاوضات تاريخية بين النصر وحمدالله

فِيْ مفاجأة تاريخية، يقترب مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر من “صفقة جديدة” مع النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول “السابق”، والاتحاد الحالي. .

حمدالله (31 عاما) لعب لنادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن يتم إنهاء “عقد” عائلة معمر من قبل إدارة موصلي المعمر. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وبعد مغادرته قلعة العلمي، انضم النجم المغربي الكبير إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد. وسجل 13 هدفا وقدم مساعدة واحدة فِيْ 15 مباراة رسمية.

تصاعدت الأزمة بين الناديين. – الوصول إلَّى الجهات القضائية المختصة، قبل ظهُور أنباء خلال الساعات الماضية عَنّْ “مصالحة” بين النصر والاتحاد، بعد رحيل المتورطين فِيْ قضية الحمد الله. وهما “المدير مشعل السعيد والمدير التنفِيْذي حامد البلوي”.

– إذن .. وبعد “مصالحة” النصر والوحدة !

نشرت صحيفة الشبابية مجدداً تفاصيل مثيرة حول إمكانية عودة عبدالرزاق حمدالله لصفوف فريق نادي النصر لكرة القدم الصيف المقبل.

وبحسب مصادر خاصة، أشارت الصحيفة إلَّى وجود هجمات على مستوى عال ؛ للتوسط بين نادي النصر والنجم المغربي. وضع حد لجميع الأعمال غير المنجزة بينهما بـ “التوافق”.

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وكشفت مصادر أنه بعد حل الخلافات بين الجانبين ستكون هناك احتمالات قوية. لعودة حمدالله إلَّى نادي النصر بـ “عقد جديد” يبدأ فِيْ يوليو 2023 بصفقة انتقال مجانية.

ينتهِيْ عقد الحمد الله مع الاتحاد فِيْ 30 يونيو 2023 ؛ حيث وقع العقود التي ربطته مع فريق كرة القدم الأول، لموسم ونصف فقط.

هذه التفاصيل أوردتها الصحيفة فِيْ 22 حزيران / يونيو، لكن أعيد نشرها مؤخرًا، فِيْ إشارة إلَّى دخولها حيز التنفِيْذ، بعد “عودة العلاقات” بين النصر والاتحاد.

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