بعد غرس علم الهلال.. 3 فوائد من ارتداء البليهِيْ قميص النصر

وجه علي البلاحي قلب دفاع الهلال ضربة قاتلة لملايين من جماهِيْر الزعيم فِيْما يتعلق بمستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

سيدخل البلاحي، 32 عامًا، الفترة المجانية لعقده مع الهلال فِيْ يناير 2023، مما يسمح له بالتوقيع مع أي فريق آخر.

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ورفض المدافع الدولي، خلال الساعات الماضية، عرضًا من إدارة القائد، برئاسة فهد بن نافل، بتجديد عقده، مقابل 4.5 مليون ريال، لكل موسم رياضي.

وإثر هذا الرفض ارتبط اسم البليحي بـ «الانتقال» إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، ابتداءً من الموسم الرياضي 2023-2024، بعد إنهاء عقده رسميًا مع الهلال.

– لكن السؤال الذي يطرح نفسه .. ماذا لو اختطف النصر البليحي بصفقة انتقال مجانية بعد أن رفض التجديد لصالح الهلال !

قد تكون هناك 3 مزايا للنصر، للتعاقد مع علي البلاحي، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ؛ كالآتي

* 1- إضافة فنية

يتمتع البليحي بـ “خبرة كبيرة”، وهِيْ غير موجودة فِيْ كل مدافعي النصر الحاليين، ولن يكون من الصعب عليه “الاندماج” مع عبد الإله العمري بحكَمْ اللعب سويًا فِيْ الوطني السعودي. فريق. فريق كرة القدم.

2- انتصار إعلامي

ويمثل عقد النصر مع البليحي انتصارا إعلاميا كبيرا لمجلس الترفِيْه فِيْ عائلة معمر. عَنّْ “اختطاف” أحد رموز نادي الهلال والمدافع الدولي. إنه اللاعب السعودي الأكثر إثارة للجدل والذي سيجذب جميع وسائل الإعلام للصفقة.

3- إضعاف الهلال

خروج البليحي من نادي الهلال “يخيب آمال” الفريق الأول لكرة القدم. حيث سيخسر أحد أفضل 3 مدافعين فِيْ السعودية.

وعلاوة على ذلك … سيخسر زعيم الهلال “نفسيا”، حيث كان البليحي دائما يتخذ إجراءات تضغط على المنافسين، قبل المباريات المهمة وخاصة الفوز ؛ الأمر الذي سينعكس على القائد إذا ارتدى قميص العالم.

يشار إلَّى أن البليحي أثار جدلاً واسعاً عَنّْدما رفع علم الهلال على ملعب النصر “مرسول بارك”، عقب فوز المتصدر على العلمين، فِيْ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.