بعد غيابه أمام الإكوادور.. “هل يشارك الفرج فِيْ ودية أمريكا”

ويغيب سلمان الفراج النجم الأول للمنتخب السعودي عَنّْ المباراة الودية أمام الإكوادور التي تجمع الفريقين ظهر اليوم “الجمعة”.

وتقام مباراة السعودية والإكوادور على ملعب نويفا لا كوندومينا، ضمن الملعب الأخضر فِيْ إسبانيا، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

شاهد تشكيل المنتخب السعودي فِيْ مباراة الإكوادور

ويغيب سلمان الفراج عَنّْ تدريب الفريق الأخضر منذ يوم الثلاثاء الماضي. بسبب إحساسه المؤلم فِيْ عضلة ربلة الساق، قرر المدرب هِيْرفِيْه رينارد استبعاده من مباراة الإكوادور.

من جهته، أكد مراسل SSC Sports Channels غياب سلمان الفرج عَنّْ مباراة الإكوادور، ولا تزال مشاركته فِيْ المبارزة السعودية الأمريكية موضع شك، وترك القرار بيد المدرب رينارد.

ويواجه الأخضر الثلاثاء المقبل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فِيْ المباراة الودية الثانية فِيْ المعسكر الإسباني، قبل انتهاء المعسكر والعودة إلَّى المملكة.

اختار رينارد 26 لاعبا من القائمة السعودية فِيْ معسكر إسبانيا للإكوادور وأمريكا، وهم “محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العكيدي، ياسر الشهراني، علي البلاحي. عبد الإله العمري، عبد الله مادو، حسن التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، أحمد “. بمسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض النشري، محمد كانو، رياض الشراحيلي، سلمان الفراج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان بحبري، نواف العبد، هِيْثم عسيري، فهد. المولد، فراس البريكان، هارون كَمْارا.

سيلعب المنتخب السعودي بطولة كأس العالم قطر 2022، بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر، حيث يلعب الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة إلَّى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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