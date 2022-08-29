بعد غياب 1368 يوم.. “حدث كبير” ينتظر فهد المولد مع الشباب

أعلن نادي الشباب تعاقده الرسمي مع الجناح الدولي فهد المولد القادم من صفوف الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

ووقع الشباب فهد المولد 3 مواسم بصفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد.

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صعد فهد المولد إلَّى صفوف الشباب، بعد خضوعه للتدريب التأهِيْلي بمعسكر تحضيري فِيْ إنجلترا، بناءً على قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي، بتخفِيْف عقوبة حبس اللاعب لمدة 18 شهرًا، بقرار من المملكة العربية السعودية. . لجنة مراقبة المنشطات، بسبب تعاطي اللاعب لمادة ممنوعة.

حدث عظيم ينتظر عودة الولادة.

يخطط فهد المولد للمشاركة مع الشباب فِيْ 3 بطولات خلال موسم “2022-2023” الحالي وهِيْ دوري روشان السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفِيْن، بالإضافة إلَّى مواجهة اليوم السادس عشر من الدوري. من أبطال آسيا التي ستستأنف منافساتها فِيْ فبراير المقبل.

يستعد الشباب لمواجهة ناساف الأوزبكي فِيْ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا فِيْ 3 فبراير 2023.

فهد المولد ينتظر المشاركة فِيْ دوري أبطال آسيا مرة أخرى، بعد غياب طويل دام 1368 يومًا، أي أكثر من 3 سنوات و 8 أشهر.

كان آخر ظهُور لفهد المولد فِيْ دوري أبطال آسيا مع الاتحاد فِيْ مايو 2022، أثناء مشاركته فِيْ مرحلة المجموعات من نسخة 2022، حيث كانت آخر مباراة له ضد الريان القطري فِيْ نهائي المجموعات، والتي انتهت بفوز آل. – فوز الاتحاد بهدفِيْن مجانيين.

شارك فهد المولد فِيْ دوري أبطال آسيا خلال نسخ 2012 و 2014 و 2016 و 2022 بإجمالي 19 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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