بعد غياب دام 185 يومًا، عاد النجم العالمي الكبير فهد المولد للمشاركة فِيْ المباريات مرة أخرى، بقميص تحول إلَّى الاتحاد.

المولد من ابناء نادي الاتحاد. حيث تم ضمه إلَّى فئاته العمرية المختلفة، قبل أن يتم ترقيته إلَّى فريق كرة القدم الأول، عام 2011.

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وفِيْ هذا الصيف، وبعد رفع تعليقه بتهمة تعاطي المخدرات، انضم النجم الدولي إلَّى أول فريق كرة قدم لنادي الشباب فِيْ صفقة انتقال مجانية.

* العودة للملاعب من جديد

ودخل المولد بدلا من زميله الأرجنتيني كريستيان جوانكا فِيْ الدقيقة 87 من مباراة الشباب ومباراة العدالة.

وتغلب الشباب على الفريق الكروي الأول لنادي العدالة 1-0، فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

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وهذا الحزب. وهُو الأول بالولادة، منذ مشاركته مع الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، وتحديداً ضد الشباب، فِيْ 13 مارس 2022، فِيْ الجولة 24 من مسابقة الدوري.

الجدير بالذكر أن المولد لم يترك الاتحاد لمدة 6 أشهر فقط، عَنّْدما لعب لنادي ليفانتي الإسباني على سبيل الإعارة من يناير إلَّى يوليو 2022.