بعد فتح قضية غسيل الأموال .. يعقوب بوشهري ونجوم كويتيون للواجه مجددا

ظهرت قضية “غسيل الأموال” الشهِيْرة مرة أخرى، بعد أن أعادت النيابة العامة الكويتية فتح الملف. وهذا يعَنّْي أن العديد من “مشاهِيْر الكويت” سيتم إدراجهم مرة أخرى على الرغم من تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.

فِيْ 25 يوليو، طلبت النيابة العامة من إدارة إنفاذ القانون إرسال ملفات قضائية إلَّى 19 شخصًا مشهُورًا على مواقع التواصل الاجتماعي. من أجل إدراجهم فِيْ لائحة النيابة وإحالتهم للتحقيق ثم إلَّى محكَمْة مختصة للاشتباه فِيْ ارتكابهم جرائم غسل أموال بحقهم.

يقال إنه تم استبعاد مجموعة من المشاهِيْر الذين تم استدعاؤهم فِيْ 2022، بعد أن تبين أنهم غير متورطين فِيْ القضية، ولكن سيتم استدعاء المجموعة الأخرى فِيْ الفترة المقبلة ؛ للتحقيق معهم بعد استلام أسمائهم فِيْ الملفات.

أرسلت وحدة الاستخبارات المالية توصيات إلَّى البنوك ؛ تقديم تقارير عَنّْ موضوع غسيل الأموال وتدقيق المشاهِيْر، خاصة بعد ملاحظة التضخم المالي الذي شهده بعضهم فِيْ الفترة الماضية بمبلغ ملايين، كَمْا يريد المرء معرفة ما إذا كان ذلك قد تحقق من خلال عمليات غسيل الأموال من الداخل. . أو خارج الكويت.

يأتي هذا بعد إغلاق العلبة وحفظها. وبسبب عدم كفاية الأدلة، تم التحقيق مع المتهمين والإفراج عَنّْهم بضمانات مالية تتراوح بين ألفِيْ دينار كويتي إلَّى 20 ألف دينار، لكن سيتم تقديم تقارير مختلفة هذه المرة لأسباب قانونية جديدة.

ومن المشاهِيْر الذين أفرج عَنّْهم بكفالة فِيْ الفترة الماضية يعقوب بوشهري، مريم رضا، المعروفة بـ “مرمر”، دانة الطويرش، حليمة بولند، فرح الهادي، جمال النجادة، إبراهِيْم خليل، نهى نبيل. الزوج.

كل شخص شهِيْر دفع كفالة مختلفة عَنّْ الآخر، بسبب الاختلاف فِيْ خطورة التهم الموجهة إليه، وقيمة الأموال المشبوهة التي دخلت رصيده، حيث دفع يعقوب بوشهري مبلغ 20 ألف دينار مثلاً. فِيْما دفعت فرح الهادي 2000 دينار وحليمة بولند 3000 دينار.

ولم يعرف بعد ما إذا كان المشاهِيْر الذين تمت تبرئتهم سيتم التحقيق معهم مرة أخرى واتهامهم بغسل الأموال، خاصة بعد دراسة أسباب تحفظ التقارير السابقة ونقاط الضعف.