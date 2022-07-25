بعد فشل المفاوضات مع نجم الهلال.. نادي إيراني يريد عمر السومة

كشفت تقارير إعلامية، صباح اليوم الاثنين، عَنّْ رغبة نادي إيراني فِيْ التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة، عقب أنباء رحيله عَنّْ الأهلي.

لا يوجد صوت يعلو داخل النادي الأهلي فِيْ الوقت الحالي، باستثناء مستقبل النجم السوري عمر السومة، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم، عقب هبوطه إلَّى الدوري الأصفر “الدرجة الأولى”.

وانضم عمر السومة (33 عاما) إلَّى الأهلي فِيْ صيف 2014 من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي القادسية.

منذ الهبوط .. تضاربت الأنباء حول مستقبل السومة مع الأهلي .. وسط خلافات بين الأسطورة السورية ومجلس إدارة ماجد النفِيْعي. بسبب متأخراته التي تقدر بنحو 12 مليون ريال.

أكد المنفذ الإعلامي الإيراني داوود الإكادري عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رغبة نادي سباهان فِيْ توظيف النجم السوري عمر السومة.

وأوضح داود إكداري، أن رغبة نادي سيباهان الإيراني فِيْ التعاقد مع مهاجم الأهلي جاءت بعد فشل المفاوضات مع مهاجم الهلال السابق بافِيْتيمبي جوميز.

يشار إلَّى أن عمر السومة التحق بالأهلي قبل 8 سنوات سجل خلالها المهاجم السوري 193 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة أخرى خلال 242 مباراة رسمية. حيث أصبح هداف الفريق على الإطلاق، فِيْ دوري المحترفِيْن ودوري أبطال آسيا.