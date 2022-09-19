بعد قراره المثير.. انتهاء أشهر العسل بين النصر وجارسيا

فاجأ المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق نادي النصر لكرة القدم، جماهِيْر العالم بقراره بشأن المباريات الودية خلال فترة الإيقاف الحالية.

مع اقتراب نهائيات كأس العالم، المقرر عقدها فِيْ الفترة من 21 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر 2022، يجب على الأندية التكَيْفَ مع فترة التعليق الإلزامية الحالية، حيث سيسمح جدول مباريات الفرق الوطنية لنافذة واحدة فقط للعب مبارياتهم التجريبية، باستثناء الفترة الحالية. على وجه التحديد فِيْ نهاية هذا الشهر من شهر سبتمبر.

وبحسب صحيفة الرياضية، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، رفض مدرب النصر فكرة إقامة مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية.

وقرر المدرب الفرنسي لقاء اللاعبين مساء اليوم الاثنين لعرض البرنامج الفني خلال فترة الاستراحة.

عبّر مشجعو الناصريين عَنّْ استيائهم من قرار جارسيا إلغاء مباريات الفريق الودية استعدادًا لمباراة الاتحاد الكلاسيكية.

وبرر رودي جارسيا سبب رفضه خوض المباريات الودية لفريق النصر خلال فترة التوقف الدولي، خوفا من تعرض اللاعبين لإصابات، بعد المجهُود الكبير الذي بذله لاعبو المعسكر الإسباني.

يستعد النصر لمواجهة الاتحاد، على ملعب مرسول بارك، يوم 2 أكتوبر، على رأس منافسات الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

واكتسح النصر الباطن 4-صفر فِيْما انتصر الاتحاد على الخليج بشباك نظيفتين الخميس الماضي فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط والنصر فِيْ المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فِيْ ترتيب الدوري السعودي لموسم 2022-2023.