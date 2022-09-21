بعد قرار الفِيْدرالي الأمريكي.. هل يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة

توقع خبراء اقتصاديون قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة وخفض سعر الصرف بعد قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة.

رفع البنك المركزي الأمريكي، فِيْ اجتماعه اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، إلَّى 3.25٪ من 2.5٪.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة فِيْ مارس الماضي بنحو 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، و 75 نقطة أساس فِيْ يوليو، ليرتفع معدل الفائدة إلَّى ما بين 2.5٪ و 2. 75٪، مقابل 0.25٪ فِيْ نهاية العام الماضي.

سعر الفائدة فِيْ البنك المركزي المصري

يجتمع البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 سبتمبر للمرة السادسة هذا العام، لتسوية أسعار الفائدة، فِيْما تشير التوقعات إلَّى اتجاه لرفع سعر الفائدة لمواجهة تداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة.

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة فِيْ اجتماعه الأخير فِيْ 18 أغسطس للمرة الثانية على التوالي، بعد قراره تثبيت سعر الفائدة فِيْ يونيو عَنّْد مستويين 11.25٪ و 12.25٪.

أكد د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي المصري أن البنك المركزي المصري قد يتحرك ويرفع أسعار الفائدة لمواجهة قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والحفاظ على الاستثمارات فِيْ أدوات الدين.

أفادت تصريحات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن هناك استثمارات أجنبية غير مباشرة تصل إلَّى 20 مليار دولار خرجت من السوق المصرية.

وقال نافع فِيْ تصريحات للعين نيوز إن الحكومة المصرية تواجه فجوة تمويلية، لذا فهِيْ تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي فِيْ الفترة الحالية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها. الفترة الحالية.

وأضاف أن تحريك سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة مهم لطمأنة المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فِيْ أدوات الدين المحلية.

كان قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة متوقعًا، حيث كان قد أعلن رسميًا فِيْ وقت سابق عَنّْ نية مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 6 مرات على التوالي، ليصل إلَّى 3.5٪.

توقع مصطفى بدرة، الخبير المصرفِيْ المصري، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، على نهج مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، للحفاظ على الفرق بين سعر الفائدة فِيْ مصر والفائدة الأمريكية، خاصة وأن بعض الدول العربية والناشئة. سيتبع نفس النهج الذي يتبعه الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي ويشدد السياسات النقدية.

وقال بدرة للعين نيوز، إن رفع سعر الفائدة ضروري لخلق عائد حقيقي على مدخرات العملاء فِيْ ظل ارتفاع معدلات التضخم، لافتا إلَّى أن رفع الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يؤدي إلَّى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة. من الأسواق الناشئة، بما فِيْ ذلك مصر.

وأضاف “لا بديل أمام الاقتصاديات الناشئة عَنّْ رفع أسعار الفائدة لمواجهة قرارات مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، وتسهِيْل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة”.

قال محمد عبد الرحيم المحلل المالي المصري، إن قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة يسرع من وتيرة اتخاذ البنك المركزي المصري لقرار مماثل، بهدف تعزيز موقف مفاوضات صندوق النقد الدولي تجاه الحصول على قرض جديد، لكنه قلل من تأثير قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي على قرار البنك المركزي المصري، خاصة فِيْ ظل عدم وجود مناسبة، مع خروج معظم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وحماسة. أموال من السوق المصري.

وأضاف لـ “العرب اليوم نيوز” أن قرار البنك المركزي سيكون بهدف إعطاء مرونة للجنيه مقابل الدولار من أجل استكَمْال مفاوضات صندوق النقد الدولي.