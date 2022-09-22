بعد قرار المركزي المصري.. ما هُو عائد شهادات الادخار فِيْ البنوك

خالف البنك المركزي المصري التوقعات برفع أسعار الفائدة فِيْ اجتماعه يوم الخميس وأبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فِيْ اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر الصرف التشغيلي الرئيسي للبنك المركزي عَنّْد مستوى 11.25٪، و 12.25٪، و 11.75٪ على التوالي، والإبقاء عليها. معدل الائتمان والخصم عَنّْد مستوى 11.75٪.

كَمْا قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطيات النقدية التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي لتصبح 18٪ بدلاً من 14٪. سيساعد هذا القرار فِيْ تقييد السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.

فِيْما يلي أعلى نسبة فائدة على شهادات الادخار فِيْ السوق المصري، والتي تتيح للمودع الاستفادة من عائد شهري أو ربع سنوي أو سنوي من القيمة المودعة فِيْ البنك، وهُو أمر مهم لكبار السن والنساء.

ابرز شهادة ادخار بالبنوك المصرية

شهادة بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد 15٪ سنويًا و 14.25٪ ربع سنوي و 14٪ شهريًا.

تبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كَمْا يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

شهادة البنك الوطني

يسمح البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي فِيْ مصر، بإصدار الشهادات الثلاثية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 14٪ تدفع شهريًا، بشرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها. .

تتيح الشهادة للعميل الاقتراض بضمانه من أي فرع من فروع البنك وفق التعليمات المعمول بها، ويمكن إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها بضمان هذه الشهادات، ويتم احتساب العائد من يوم العمل التالي يوم الشراء

شهادة بنك مصر

الشهادة الثلاثية صادرة عَنّْ بنك مصر للأفراد الطبيعيين فقط. مدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد على الشهادة الثلاثية 14٪ سنويًا.

معدل عائد الشهادة ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم صرفه شهريًا، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة البنك العربي الأفريقي

رفع البنك العربي الأفريقي العائد على شهادة ادخار الزمرد الثلاثية، حيث توفر شهادة الثلاث سنوات عائدًا شهريًا قدره 13.75٪، و 14٪ ربع سنوي، و 14.125٪ نصف سنوي، و 14.25٪ سنويًا.

وبلغ العائد التراكَمْي للشهادة 33٪، بعد أن قدمت الشهادة لمدة 3 سنوات عائدًا شهريًا قدره 10.50٪، وعائد ربع سنوي 10.75٪، وعائد نصف سنوي 10.875٪.

شهادة البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي – مصر شهادة ادخار ثلاثية جديدة بعائد ثابت بالجنيه المصري يصل إلَّى 13.5٪ سنويًا، مع صرف العائد بشكل دوري على أساس شهري.

توفر شهادة البنك الأهلي الكويتي إمكانية الاقتراض مقابل ضمان الشهادات يصل إلَّى 95٪ من قيمتها، كَمْا يمكن ربطها بحد أدنى بسيط يبدأ من 1000 جنيه لتناسب جميع فئات المجتمع.

شهادة ثلاثية من بنك CIB التجاري الدولي

مدة شهادة التوفِيْر الثلاثية (بريميوم) هِيْ 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 100000 جنيه، ومضاعفات 1000 جنيه (للشهادات المميزة لمدة 3 سنوات).

يتم احتساب عائد شهادة قسط 3 سنوات شهريًا وهِيْ 13.5٪.

شهادة بنك البركة

أعلن بنك البركة – مصر عَنّْ إطلاق شهادة لمدة 3 سنوات بعائد شهري متغير لا يقل عَنّْ 14٪، ويبدأ الحد الأدنى للإيداع والاستمتاع بمزايا الشهادة الجديدة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تهدف الشهادة الجديدة إلَّى تقديم منتجات مصرفِيْة تنافسية للعملاء، وتشجيع جميع العملاء من مختلف الفئات الاقتصادية لبدء خططهم وتحقيق الاستقرار.

شهادة بنك التعمير والاسكان

يقوم بنك التعمير والإسكان بإدخال شهادات ثلاثية جديدة وزيادة الفائدة على الشهادات الثلاثية حتى تصل الفترة الذهبية إلَّى 3 سنوات، والحد الأدنى لربطها ألف جنيه ومضاعفاتها.

يقدم البنك الشهادة الذهبية للأفراد فقط، ونوع العملة بالجنيه المصري، ويبلغ معدل العائد عليها 13.5٪ شهريًا و 13.75٪ نصف سنوي لمدة 3 سنوات.

كَمْا أصدر البنك شهادة ملكية لمدة 3 سنوات بحد أدنى للربط مليون جنيه ومضاعفات 100000.

يقدم البنك شهادة ملكية للأفراد فقط، ونوع العملة بالجنيه المصري، حيث يبلغ معدل العائد على الشهادة الملكية 14.25٪ سنويًا، ويتم سداد العائد سنويًا.