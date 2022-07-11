بعد قضاء نسكهم.. مشعر منى يودع الحجاج المتعجلين

تودع مواكب الحجاج المعجرين منى اليوم بعد انتهاء مناسكهم واستكمال أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، فيما سيغادر غدا من اختار عدم الإسراع والبقاء في آخر لحظة على مستوى ميناء الطاهر حاملا أجمل الذكريات وكل أمل في عودتهم إلى أوطانهم، تغفر لهم ذنوبهم وذنوبهم ويعودون يوم ولادة أمهاتهم.

عناق ونقول وداعا

وشهدت لحظات الوداع بين الحجاج الحضن وتبادل الخطب وعبارات الوداع ودموع الوداع من قبل الصحابة المجتمعين في هذا المكان، والمحبة والطاعة والقرب من الله، والمحاضر والأماكن والأماكن في المشاعر المقدسة. عاشت فيها الذكريات والقصص الجميلة وامتلأتهم بالحب والفرح، ملأتهم بالطاعة والذكر والعبادة، تذرف الدموع والدروس، والشهوة والخوف بين يدي ربهم الرحمن، مستوحاة من الله. رجاء ورجاء قبول الزهد وغفران الذنوب.

فروي معسكرات الألغام

أفرغت مخيمات مينا من سكانها، ولفهم الحزن في لحظات الفراق، ولم يتبق سوى بقايا ذكرياتهم لتُمحى من ذاكرة منى، على أمل أن يلتئم شملها بضيوفها العام المقبل.