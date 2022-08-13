بعد قضية التهبيط.. حمد الله يهز النصر والاتحاد بـ”قرار تاريخي”

النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله يعد مفاجأة كبيرة لنادي النصر والاتحاد، خلال الأيام القليلة المقبلة ؛ ونتيجة لذلك، تم إيقافه عَنّْ العمل لمدة 4 أشهر.

وكانت لجنة المهنيين السعودية قد اعلنت فِيْ وقت سابق ايقاف حمدالله لمدة “4 اشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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لعب النجم المغربي فِيْ صفوف القلعة العالمية من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد، فِيْ الشتاء الماضي ميركاتو “يناير 2022”.

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وفِيْ هذا السياق كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي عَنّْ إمكانية لجوء حمدالله إلَّى المحكَمْة الدولية للرياضة “كاس”. لإلغاء التعليق الخاص بك.

وأشار الشيخي، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن لجوء حمدالله “محتمل” إلَّى المحكَمْة الدولية. وينتظر تكرار سيناريو قضية “هبوط” نادي المجزر.

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وأوضح المحامي الرياضي أن محكَمْة التحكيم الرياضية ألغت فِيْ وقت سابق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بـ “تخفِيْض” المجزل و “إقالة” مدربه. بالرغم من قلة المنافسة.

ورغم ذلك أعلن الشيخ الشيخ استحالة قبول طعَنّْ “كاس” عبد الرزاق حمدالله على قرار اللجنة المهنية السعودية بوقفه عَنّْ العمل لمدة 4 أشهر.

وشدد أحمد الشيخي على أن المحكَمْة الرياضية الدولية ستحكَمْ بـ “عدم الاختصاص” بالنظر إلَّى استئناف الحمد الله. أنت لا تنوي أبداً تكرار قضية مجدال.