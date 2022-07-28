بعد قضية طليقته..إيجالو قائد ثورة الُغُزو الهجومي فِيْ الكرة السعودية

على الرغم من عدم تمكن المهاجم النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال من السفر مع الفريق إلَّى مدينة برمنغهام الإنجليزية للتواجد فِيْ المعسكر التدريبي بالعاصمة للموسم الجديد بسبب الظروف القانونية، إلا أن الجهاز الفني للمدرب قاد من قبل الأرجنتيني رامون دياز، لا يزال المهاجم النيجيري من بين نجوم الفريق وأحد أهم أسلحته.

يعتمد دياز بشكل كبير على مهاجمه النيجيري لقيادة هجوم الهلال الموسم المقبل، رغم أن اللاعب موجود فِيْ المعسكر الإنجليزي لأسباب قانونية بسبب قضية عائلته، حيث كان لديه خبرة سابقة.

إيغالو لديه أرقام كبيرة فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن، حيث تألق منذ وصوله إلَّى الدوري السعودي فِيْ فبراير 2022، إلَّى الشباب ومن خلال الموقع الرسميك إلَّى الهلال، من الدوري الصيني.

تألق إيغالو مع الشباب، وفِيْ موسمه الثاني بالدوري السعودي، تمكن من الحصول على لقب هداف البطولة، بعد أن سجل 24 هدفاً مع الشباب والهلال، كَمْا توج بلقب الدوري مع بلو ويف. .

لفت إيغالو الأنظار، بعد ظهُوره الأول مع الشباب فِيْ موسمه الأول فِيْ المملكة. لعب 13 مباراة فِيْ الدوري السعودي وسجل تسعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. فِيْ موسمه الثاني سجل 24 هدفا. نصفهم مع الشباب والنصف الآخر مع الهلال وأربع أخرى، وفاز بلقب هداف المسابقة بعد أن لعب 31 مباراة مع الليث والزعيم.

تألق إيغالو فِيْ مباريات الكأس، حيث شهد موسمه الأول مع الشباب مباراة واحدة فقط فِيْ الكأس، سجل فِيْها هدفًا وكان فِيْ الشباك أمامك، وفِيْ نصف النهائي سجل أيضًا ضد النصر فِيْ ربع النهائي. .

ولم يشارك إيغالو مع الشباب فِيْ دوري أبطال آسيا، وكان ظهُوره الأول فِيْ بطولة آسيا مع الهلال، فِيْ موسمه الثاني بالمملكة، وسجل هدفِيْن فِيْ المباريات الأربع التي خاضها مع الهلال. الفري العاصمي.

شارك إيغالو مع الشباب والهلال فِيْ 54 مباراة فِيْ جميع البطولات، سجل خلالها 39 هدفًا وساعد 7 آخرين.