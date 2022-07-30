بعد قضية طليقته| إيجالو قائد ثورة الُغُزو الهجومي فِيْ الكرة السعودية

رغم أن النيجيري أوديون إيغالو، مهاجم الهلال، لم يتمكن من السفر مع الفريق إلَّى مدينة برمنغهام الإنجليزية، للتواجد فِيْ معسكر العاصمة، استعدادًا للموسم الجديد ؛ بسبب الظروف القانونية، لكن الجهاز الفني للمدير، برئاسة الأرجنتيني رامون دياز، ما زال يضع المهاجم النيجيري، فِيْ فئة النجوم، فِيْ الفريق، وأحد أهم أسلحته.

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يعول دياز على مهاجمه النيجيري لقيادة هجوم الهلال الموسم المقبل، رغم أن اللاعب فِيْ الملعب الإنجليزي، لأسباب قانونية، بسبب قضية عائلته، منذ أن رفعت زوجته السابقة دعوى قضائية منذ سنوات تطالب بنصف رصيده. الثروة بحسب القانون الإنجليزي، ويخشى إغالو أن يمنعه من السفر، فِيْ حال عودته إلَّى بريطانيا، حيث كان لديه خبرة سابقة.

* أرقام رائعة من إغالو مع الهلال والشباب

إيغالو لديه أرقام كبيرة فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن، حيث تألق منذ وصوله إلَّى الدوري السعودي فِيْ فبراير 2022، إلَّى الشباب ومن خلال الموقع الرسميك إلَّى الهلال، من الدوري الصيني.

تألق إيغالو مع الشباب، وفِيْ موسمه الثاني بالدوري السعودي، تمكن من الحصول على لقب هداف البطولة، بعد أن سجل 24 هدفاً مع الشباب والهلال، كَمْا توج بلقب الدوري مع بلو ويف. .

لفت إيغالو الأنظار، بعد ظهُوره الأول مع الشباب فِيْ موسمه الأول فِيْ المملكة. لعب 13 مباراة فِيْ الدوري السعودي وسجل تسعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. فِيْ موسمه الثاني سجل 24 هدفا. نصفهم مع الشباب والنصف الآخر مع الهلال وأربع أخرى، وفاز بلقب هداف المسابقة بعد أن لعب 31 مباراة مع الليث والزعيم.

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كَمْا لعب إيغالو دور البطولة فِيْ مباريات الكأس، حيث شهد موسمه الأول مع الشباب، حيث لعب مباراة فِيْ الكأس، نجح فِيْها فِيْ التسجيل وكان فِيْ الشباك ضدك، وفِيْ الموسم الثاني شارك مع الشباب. . – الهلال فِيْ ثلاث مباريات سجل فِيْها هدفِيْن أحدهما فِيْ فريقه السابق سجله ضد الشباب فِيْ نصف النهائي، وسجل ضد النصر فِيْ ربع النهائي.

ولم يشارك إيغالو مع الشباب فِيْ دوري أبطال آسيا، وكان ظهُوره الأول فِيْ بطولة آسيا مع الهلال، فِيْ موسمه الثاني بالمملكة، وسجل هدفِيْن فِيْ المباريات الأربع التي خاضها مع الهلال. الفري العاصمي.

شارك إيغالو مع الشباب والهلال فِيْ 54 مباراة فِيْ جميع البطولات، سجل خلالها 39 هدفًا وساعد 7 آخرين.