بعد كأس العالم.. 6 نجوم فِيْ الهلال “متاحين” للنصر والاتحاد والأهلي

يواجه مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تحديًا خطيرًا للغاية، بعد الانتهاء من مونديال 2022، فِيْ الدوحة، قطر.

تستضيف قطر مونديال 2022 فِيْ الدوحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبل. لأول مرة فِيْ الشرق الأوسط.

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وانتهت القرعة بحضور المنتخب العربي لكرة القدم فِيْ المجموعة الثالثة إلَّى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

* 6 نجوم الهلال يدخلون “الفترة الحرة” بعد المونديال

وبعد انتهاء المونديال، فِيْ غضون أيام قليلة، يدخل 6 نجوم من الفريق الكروي الأول لنادي الهلال الفترة المجانية لعقودهم.

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هؤلاء النجوم الستة، الذين يعتبرون أحد الركائز الأساسية للهلال، يحظون باهتمام العديد من الفرق المحلية والأوروبية. كالآتي

1- عبد الله المعيوف

يحظى الحارس الكبير عبد الله المعيوف باهتمام كبير من ناديه السابق الأهلي، إضافة إلَّى الاتحاد الذي يبحث عَنّْ حارس بديل للبرازيلي مارسيلو جروهِيْ الذي ينتهِيْ عقده فِيْ يونيو 2023.

2- علي البليحي

وسط الدفاع علي البلحي .. كل الأنباء تؤكد تلقيه عرضين من النصر والاتحاد .. لينضم إلَّى أحدهم بعد انتهاء عقده مع أول فريق كرة قدم لنادي الهلال.

3- محمد الجحفلي

استقبل محمد الجحفلي قلب نادي الهلال الدفاعي اهتمام ناديين فِيْ دوري روشان للمحترفِيْن السعودي. هم “الشباب والاتفاق”.

4- جوستافو كويلار Gustavo Cuellar

تلقى لاعب خط الوسط الكولومبي غوستافو كويلار، الذي يريد الهلال بشدة التجديد معه، عروضاً من الأندية البرازيلية والإيطالية. للتعاقد معه.

5- ناصر الدوسري

الجوهرة ناصر الدوسري، متوسط ​​ملعب الفريق الأول لكرة القدم فِيْ نادي الهلال، يحظى باهتمام النصر منذ عام 2022 وحتى الآن.

6- أوديون إيغالو

أعلن هداف الهلال، أوديون إيغالو، صراحة رغبته فِيْ العودة إلَّى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تجربة مانشستر يونايتد.