بعد كاريلو ..الهلال السعودي يستقر على تجديد عقد ثنائي جديد

تمكنت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، من حسم الاتفاق مع ثلاثي فريق كرة القدم الأول بالنادي، لتجديد عقودهم خلال الفترة الحالية.

أشارت تقارير صحفية إلى أن قيادة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، أنهت اتفاقها مع الثلاثي أندريه كاريو وأوديون إيغالو وناصر الدوسري، لتجديد عقودهم والاستمرار مع القائد.

يستعد الفريق الأول لنادي الهلال السعودي لكرة القدم لمواجهة نظيره الإسباني ألميريا، في مباراة ودية، ظهر يوم الأحد 7 أغسطس.

وستنطلق المباراة الودية، التي ستواجه الهلال السعودي وألميريا الإسباني، الساعة السابعة عصرا في القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة مساء في أبو ظبي.