بعد مؤشرات “مرعبة”.. الاقتصاد الأمريكي يتمنى “هبوطا ناعما”

“الانكَمْاش والتضخم يصلان إلَّى نقطة الركود التضخمي” إنه لسان حال أكبر اقتصاد فِيْ العالم، يئن بعد الحرب الأوكرانية التي عمقت جراحها وأعاقت إنتاجها.

أظهرت المؤشرات الرسمية، اليوم الأربعاء، أن أكبر اقتصاد فِيْ العالم انكَمْش بأكثر من التوقعات، ليسجل تراجعا بنحو 1.6 فِيْ المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، ويأتي ذلك بعد أن شهدت أمريكا، فِيْ مايو الماضي، أعلى مستويات التضخم فِيْ ما يقرب من 4 عقود.

دفع هذا رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول للتعبير عَنّْ مخاوفه اليوم، قائلاً إن الطريق إلَّى ما يسمى بـ “الهبوط الناعم” يصبح “أكثر صعوبة بشكل ملحوظ” كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس بشأن التضخم غير مؤكدة.

حريق الركود وخطر التضخم .. تحذير “باول”

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول يوم الأربعاء أن هناك خطرًا محتملاً من أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة الأمريكية إلَّى إبطاء الاقتصاد كثيرًا، لكن الخطر الأكبر هُو التضخم المستمر الذي يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.

وفِيْ حديثه فِيْ المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه فِيْ حين أن هناك “خطر محتمل” بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ الاقتصاد أكثر مما هُو ضروري للسيطرة على التضخم، “لا أوافق على أن هذا هُو الخطر الأكبر. والخطأ الأكبر سيكون الفشل فِيْ استعادة استقرار الأسعار “. . ”

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال “فِيْ حالة قوية” وقادر على تحمل شروط الائتمان المشددة مع تجنب الركود أو حتى زيادة كبيرة فِيْ معدل البطالة.

لكنه أضاف أن الطريق إلَّى ما يسمى بـ “الهبوط الناعم” يصبح “أكثر صعوبة بشكل ملحوظ” كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات التضخم لدى الناس غير مؤكدة.

الاقتصاد الأمريكي آخذ فِيْ الانكَمْاش

أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي انكَمْش أكثر بقليل من المتوقع فِيْ الربع الأول من هذا العام، وسط عجز تجاري قياسي واختناقات فِيْ سلسلة التوريد.

قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1.6 فِيْ المائة على أساس سنوي فِيْ الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، لتعديل وتيرة الانخفاض بنسبة 1.5 فِيْ المائة التي أبلغت عَنّْها الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تظل وتيرة الانكَمْاش دون تغيير عَنّْد 1.5 بالمئة.

سجل أكبر اقتصاد فِيْ العالم نموًا قويًا بنسبة 6.9٪ فِيْ الربع الرابع من عام 2022.

ونما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 1.8 فِيْ المائة فِيْ الربع الأول بدلاً من 3.1 فِيْ المائة فِيْ الشهر الماضي. يعكس هذا التخفِيْض تعديلات نزولية للخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية.

خطر التضخم المصحوب بركود تضخم يهدد “النسر الأمريكي”

ارتفع معدل التضخم فِيْ الولايات المتحدة إلَّى مستوى 8.6٪ خلال مايو الماضي، وهُو أعلى مستوى فِيْ أمريكا منذ 41 عامًا، ويحاول مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لمحاولة السيطرة على التضخم، والوصول إلَّى الهدف. بمعدل 2٪.

فِيْ بيان صحفِيْ فِيْ 8 يونيو، توقع البيت الأبيض أن “رقم مؤشر التضخم العام سيكون مرتفعا. نتوقع أن الحرب فِيْ أوكرانيا سيكون لها بعض التأثير على التضخم الأساسي، خاصة عَنّْدما تنظر إلَّى أشياء مثل أسعار تذاكر الطيران و تأثير ارتفاع تكاليف وقود الطائرات “. .

كانت الولايات المتحدة عالقة خلال الفترة الحالية وربما العام المقبل فِيْ دوامة التحول من الركود التضخمي الناتج عَنّْ الركود التضخمي إلَّى الركود التضخمي.

يعرف التضخم المصحوب بالركود بأنه تباطؤ فِيْ معدلات النمو مصحوبًا بارتفاع التضخم، بينما الركود الاقتصادي هُو نمو سلبي فِيْ الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد خلال فصلين متتاليين، أي فترة 6 أشهر.

مخزونات النفط الأمريكية تنخفض

واشنطن (رويترز) – قالت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط التجارية فِيْ الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع زيادة نشاط المصافِيْ فِيْ حين سجل إنتاج الخام أعلى مستوى فِيْ أكثر من عامين استجابة لشح الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار.

تحاول صناعة النفط الأمريكية تعزيز الإنتاج، لكن المخزونات استمرت فِيْ الانخفاض وتراجعت الإمدادات فِيْ مركز كوشينغ للتوصيل إلَّى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2014، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام تراجعت 2.8 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 24 يونيو حزيران إلَّى 415.6 مليون برميل، بينما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا قدره 569 ألف برميل.

ارتفع إنتاج النفط الأمريكي إلَّى 12.1 مليون برميل يوميًا، وهُو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام فِيْ مركز التسليم فِيْ كوشينج بولاية أوكلاهُوما هبطت بمقدار 782 ألف برميل الأسبوع الماضي. ودفع ذلك المخزونات فِيْ كوشينج إلَّى 21.3 مليون برميل وهُو أدنى مستوى فِيْ ثماني سنوات.

وأشارت البيانات إلَّى ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلَّى 221.6 مليون برميل، فِيْما أشارت توقعات المحللين فِيْ استطلاع أجرته رويترز إلَّى انخفاض قدره 452 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 2.6 مليون برميل إلَّى 112.4 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة 328 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافِيْ واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 36 ألف برميل يوميا إلَّى 2.62 مليون برميل يوميا.