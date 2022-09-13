بعد مباراة النصر.. “أخطر تمرد فِيْ الملاعب السعودية”

شهدت الملاعب السعودية أخطر تمرد فِيْ السنوات الأخيرة ؛ يأتي ذلك فِيْ أعقاب مباراة الفريق الأولى لكرة القدم على نادي النصر مع ضمك.

وتغلب النصر على ضمك (1-1) فِيْ الجولة الثالثة من مسابقة روشان من الدوري السعودي للمحترفِيْن، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023 الجاري.

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ويحتل العلم المركز السادس فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 6 نقاط وبفارق هدف واحد عَنّْ ضمك “الخامس”.

* “تمرد” نجوم نادي داماك

وبحسب برنامج “أكشن مع وليد”، رفض نجوم الفريق الكروي الأول لنادي داماك حضور التدريبات مساء الاثنين.

وكشف العرض عَنّْ قرار النجوم بضم أجانب ومحليين ؛ يأتي ذلك لأنهم لا يتلقون أجرهم المالي المتأخر.

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وأوضح أن إدارة نادي داماك قررت دفع راتب شهر يوليو لجميع نجوم فريق كرة القدم الأول ؛ لاحتواء الأزمة.