بعد مباراة نارية..أوراوا الياباني إلَّى نهائي آسيا وينتظر بطل الغرب

فِيْ الآونة الأخيرة، انتهت مباراة اليابان أوراوا ريد دايموندز ضد فريق تشونبوك هِيْونداي موتورز الكوري الجنوبي فِيْ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

تمكن أوراوا ريد من هزيمة تشونبوك الكوري الجنوبي بركلات الترجيح (3-1)، مع العلم أن الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 1-1، وانتهت المباريات الإضافِيْة بنتيجة 2-2.

بهذه النتيجة، تأهل فريق أوراوا ريد الياباني لنهائي دوري أبطال آسيا، للمرة الرابعة فِيْ تاريخ مشاركتهم فِيْ البطولة القارية.

وينتظر المنتخب الياباني، بعد إعلان نفسه بطلاً للشرق، المباراة الثانية فِيْ نهائي المنطقة الغربية، حيث من المتوقع أن تقام تصفِيْات غرب آسيا فِيْ فبراير المقبل.

سيتم تحديد هُوية التصفِيْات من الغرب فِيْ 10 فبراير، وستقام المباراة النهائية بنظام الرحلة ذهابًا وإيابًا يومي 19 و 26 فبراير.

الجدير بالذكر أن فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني تأهل للنهائي الآسيوي للمرة الرابعة، بعد نسخ 2007 و 2017 و 2022، علمًا أنه فاز باللقب الآسيوي مرتين من قبل.