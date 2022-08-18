بعد محمد فؤاد.. “الموسيقيين” تعاقب أحمد سعد

قرر مجلس إدارة اتحاد المهن الموسيقية المصرية تغريم المطرب أحمد سعد بمبلغ 20 ألف جنيه بما يعادل حوالي 1044 دولار أمريكي، وتحذيره من مخالفته قرار النقابة بعدم الغناء فِيْ الوميض “المسرحي”. .

تم تغريم أحمد سعد بسبب غنائه خلال حفل خاص بمنطقة الساحل الشمالي، باستخدام مصباح يدوي وعدم استخدام فرقة موسيقية، بحسب وسائل إعلام محلية.

عقد مجلس إدارة الاتحاد، الثلاثاء الماضي، اجتماعا لمناقشة حادثة غناء أحمد سعد “الفلاشة”، بعد تنفِيْذ قرار الاتحاد بعدم الغناء فِيْ الفلاشا وضرورة اصطحاب الفرقة للمغني أو المؤدي على خشبة المسرح. مع ما لا يقل عَنّْ 8 موسيقيين.

وفرض اتحاد المهن الموسيقية المصرية نفس الغرامة على الفنان محمد فؤاد لعدم التزامه بقرار النقابة الصادر العام الماضي بحظر الغناء مع “الفلاشة”.

وفِيْ أول تعليق له على قرار الغرامة، أعرب محمد فؤاد عَنّْ احترامه لقرارات النقابة وثمن جهُودهم فِيْ دعم الموسيقيين.

وقال رئيس لجنة عمل نقابة الموسيقيين منصور هندي إن مجلس النقابة اجتمع واتخذ قرارا بفرض غرامة على كل من يخالف قرارات النقابة وهِيْ عدم الانخراط مع الفرق الموسيقية والعزف “. يومض التشغيل “بدون مساعدة الموسيقيين.

يشار إلَّى أن أحمد سعد يعتبر أول من نفذ هذا القرار فِيْ سبتمبر الماضي، لغنائه بطريقة التشغيل، برفقة 4 عازفِيْن فقط.

وقالت النقابة فِيْ بيان حينها “فِيْ حالة العود، يتم إحالتها إلَّى مجلس التأديب الذي له جميع الصلاحيات وفق القانون … نظام الموسيقى والغناء، حيث يهتم بتوظيف الأعضاء وتطوير أنظمة خدمته لأعضائه “.

وتجدر الإشارة إلَّى أن استخدام الأغاني المسجلة فِيْ فلاش “Playback” منتشر بين عدد كبير من الفنانين الذين يلجأون إلَّى تشغيل أغانيهم عبر الميكروفون وتحريك شفاههم بدلاً من الغناء المباشر.