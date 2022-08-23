بعد مشاركة غريب فِيْ تدريبات النصر.. “ثورة غضب بين اللاعبين”

شارك النجم العالمي الشاب عبد الرحمن غريب فِيْ تدريب نادي النصر “لأول مرة” مساء الثلاثاء.

وانضم غريب إلَّى صفوف النصر هذا الصيف قادمًا من الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي والذي هبط إلَّى الدرجة الأولى فِيْ الدوري الأصفر.

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وقع النجم العالمي الشاب عقودا تربطه بقلعة العلمي. لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

صرخة بين نجوم النصر لصفقة غريبة

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “الشبابية”، عَنّْ صرخة غضب لدى نجوم النصر “الكبار”، بالتزامن مع مشاركة غريب الأولى فِيْ التدريبات.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن العقد مع عبد الرحمن غريب أحدث خلافًا كبيرًا بين عدة لاعبين وإدارة النصر برئاسة موصلي المعمر.

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وأضاف “اجتاحت الغضب أكثر من لاعب نصراوي، بسبب المبلغ الهائل الذي أنفقه مجلس الإدارة، لتوظيف نجم الأهلي السابق”.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء اللاعبين يعتقدون أن الإدارة استطاعت سداد الرسوم المتأخرة التي لم يتقاضاها منذ فترة طويلة بهذا المبلغ الهائل ؛ خاصة أن الأولوية يجب أن تكون لهم.