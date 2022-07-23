بعد معاقبته من النصر.. تاليسكا يرد على “أضخم عروض 2022” للرحيل

قرر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب نادي النصر، مستقبله مع فريق كرة القدم الأول، بعد أن عوقب من قبل مجلس إدارة مصالي المعمر.

وقامت إدارة النصر بمعاقبة تاليسكا “اقتصاديا”. بسبب تأخره عَنّْ الالتحاق بالمعسكر الأول لفريق كرة القدم بمدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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برر النجم البرازيلي تأخره فِيْ المعسكر العالمي ؛ بسبب ظروف عائلية، على الرغم من إذاعة برنامج “حفلاته الغنائية” التي تستمر حتى نهاية شهر يوليو.

تاليسكا يقرر مستقبله مع نادي النصر

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي نواف التميمي أن أندرسون تاليسكا تلقى عرضا من ناد وصفه بـ “القوي”. للتعاقد معه فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

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وكشف التميمي، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن تاليسكا رفضت هذا العرض. وأكد اللاعب استمراريته مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر، خلال الموسم الرياضي المقبل.

من جهته وجه النجم البرازيلي رسالة إلَّى العالم ومعجبيه عبر حسابه على موقع “تويتر”. قائلًا “اشتقت إليك يا نصر، سأعود قريبًا”.

يشار إلَّى أن تاليسكا انضم إلَّى النصر فِيْ صيف عام 2022، قادمًا من صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي جوانجزهُو إيفرجراند الصيني، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 4 أخرى، خلال 33 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المباريات المحلية. . والمسابقات الأجنبية.