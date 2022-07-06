بعد مغادرة النصر.. جوناثان يطلق تصريحات صادمة عَنّْ الدوري السعودي

أدلى الأوروغواياني جوناثان رودريغيز بتصريحات صادمة، بعد أيام من رحيله عَنّْ النصر للعودة للعب فِيْ الدوري المكسيكي.

أعلن مجلس الإدارة العالمي، برئاسة موسالي المعمر، قبل أيام، عَنّْ “بيع” عقد نجم الأوروغواي مع فريق كرة القدم الأول لنادي أمريكا فِيْ المكسيك.

وهكذا، عاد جوناثان رودريغيز إلَّى المكسيك مرة أخرى، بعد 6 أشهر فقط من مغادرته ؛ لعب سابقًا مع سانتوس لاجونا وكروز أزول.

وقال جوناثان رودريغيز “لم أتردد لثانية واحدة فِيْ قبول العرض المقدم من أمريكا والدوري المكسيكي سيساعدني فِيْ المشاركة فِيْ كأس العالم”.

وتابع نجم النصر السابق “الآن يمكنني المشاركة فِيْ المونديال بعد الانتقال لنادي أمريكا”.

وصدم جوناثان الشارع الرياضي السعودي بأسلوبه فِيْ منافسة الدوري قائلا “الدوري السعودي لم يكن كَمْا توقعت ولم يكن دوريًا تنافسيًا كَمْا هُو الحال هنا فِيْ المكسيك”.

لعب رودريغيز فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي النصر، من يناير إلَّى يونيو 2022.

يشار إلَّى أن الأوروغواياني جوناثان رودريغيز شارك مع النصر فِيْ 9 مباريات رسمية سجل فِيْها هدفا دون تقديم أي مساعدة.