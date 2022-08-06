بعد مغازلتها له.. حمو بيكا يكشف سر حب هِيْفاء وهبي له

حرص الفنان المصري حمو بيكا على التواجد فِيْ الصفوف الأمامية فِيْ حفل النجمة اللبنانية هِيْفاء وهبي، الذي أقيم فِيْ مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي للعام الثاني على التوالي يوم الجمعة.

وأظهرت مقاطع فِيْديو متداولة للحفل مدى تناغمهما وتناغمهما مع بعضهما، حيث غنت هِيْفاء وهبي.

ونشرت الفنانة حما بيكا، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فِيْديو تظهر فِيْه هِيْفاء وهبي وهِيْ تلوح لها وهِيْ تؤدي أغنية “يا حياة قلبي”، وأرفقت فنان المهرجان المصري الفِيْديو بالتعليق “النجمة الجميلة”. حيفا ونورتي مصر “.

وأكدت حمو بيكا فِيْ تصريحات صحفِيْة أن هِيْفاء وهبي دعته إلَّى حفلها قائلة “هِيْفاء وهبي التي دعتني لحضور حفلتها بالساحل الشمالي، وفضلت أن أكون محبوبًا فِيْ الحفلة، وتحبني لأني جيدة. وهِيْ تدعمني دائمًا وتشجعَنّْي على إنهاء عملي، وفِيْ كل مرة تقيم فِيْها حفلة تسألني، أحضرها وأشكرها على تذكرها لي “.

وحول فكرة التعاون مع هِيْفاء وهبي بأغنية “دويت”، أوضح حمو بيكا أنه لا مشكلة لديه فِيْ تقديم أغنية معها، لكن هذا المشروع الغنائي لم يتم التفكير فِيْه فِيْ الوقت الحالي.

ودافعت هِيْفاء وهبي عَنّْ حماة بيكا العام الماضي فِيْ حفلها فِيْ مصر، مشيرة إلَّى أن الجمهُور يحب الأخيرة، وطلبت منها عدم التركيز على الهجوم على الأغاني التي يقدمها.

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بفِيْديو من حفل هِيْفاء وهبي فِيْ أغسطس الماضي، تساءلت خلاله عَنّْ حمو بيكا الذي كان من بين الحضور، وطلبت وهبي من الجمهُور عدم “إغضاب حمو بيكا”، قائلة “هذا حبيبي”، وأنا أشاهد جميع مقاطع الفِيْديو الخاصة بك “.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الفنانة هِيْفاء وهبي أضاءت الحفل، بروابط رقص متتالية فِيْ أغانيها منها “وحشني” و “لا نأتى للرقص” و “هم كل الناس”، بالإضافة إلَّى أغنية “لو أنا”. كانت “التي سبق أن قدمتها مع الفنان المصري أكرم حسني.

تم تقسيم أسعار تذاكر حفل هِيْفاء وهبي فِيْ العلمين الجديدة إلَّى 4 فئات.

ارتدت هِيْفاء وهبي بذلة مختلفة، كانت ضيقة باللون الأسود ومختلطة بألوان عديدة، بنقوش فنية.