بعد مقارنته بأمير كرارة.. محمد نجاتي يهدد باعتزال التمثيل

استاء الفنان المصري محمد نجاتي بشدة من منشور كتبه الصحفِيْ المصري عمرو صحاح، قارن فِيْه إنجاز نجاتي الفني بإنجاز زميله أمير كرارة الذي تنافس معه للمشاركة فِيْ مسلسل “محمود المصري”. فِيْ عام 2004.

نشر محمد نجاتي مقطع فِيْديو على صفحته الرسمية على موقع “انستجرام”، هدد فِيْه بالانسحاب نهائيا من مهنة التمثيل، موضحا أنه غير مسؤول عَنّْ وضعه الحالي فِيْ الوسط الفني وأنه لا يتدخل فِيْ الإرادة. الله. فِيْ شهرته، ولا خيار أمامه سوى اختيار أفضل السيناريوهات التي تأتي فِيْ طريقه وتقديمها ؛ هذا بسبب الالتزامات المالية والعائلية التي عهدت بها إليك.

وقال نجاتي “طبعا أمير كرارة نجم كبير، وما جئت إليه الآن إلا نتيجة التعب والجهد والعرق … ويقدر أنه يوصل حب الناس وقاعدة دعم كبيرة”. الجمهُور .. ترشيحي جاء عَنّْ طريق مدحت العدل يسأل عَنّْ ذلك.

وأضاف “بخصوص المنشور الذي كتبه الأستاذ عمرو صحاح فِيْه قال شوف كرارة أين أنت الآن ومحمد نجاتي، أين هذه الحاجة التي ليست بيدي وخارجة عَنّْ إرادتي للمشاركة فِيْها جميعًا، لكنني اضطررت إلَّى القيام بأشياء كثيرة لأتمكن من إكَمْال بقية حياتي لأن لدي العديد من الالتزامات ”.

أكد الممثل المصري مؤخرًا عدم رضاه عَنّْ الوظيفة التي يعرضها، موضحًا أنه إذا كان هذا يزعج البعض، فقد تكون فكرة التقاعد هِيْ الحل. ، وتبقى نهاية القِصَّة “.

وتلاشت التعليقات على محمد نجاتي، من قبل متابعيه، معبرة عَنّْ حبهم وتقديرهم للفن الذي قدمه الممثل المصري، ومن أبرز المعلقين زميلته دنيا المصري، التي كتبت تعليقًا عبر الفِيْديو المنشور. نجاتي. “أنت ممثل فِيْ العاشرة من العمر، أكرمك الله، موهُوب خلق الله”.