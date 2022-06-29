بعد منحها 130 مليون دولار.. هل ينقذ البنك الدولي تونس من سيناريو المجاعة

وتتعرض تونس بشكل خاص لانقطاع إمدادات الحبوب نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية التي دفعت البنك الدولي إلَّى منحها تمويلًا طارئًا.

وبحسب بيان البنك الدولي، الصادر اليوم الأربعاء، استوردت تونس فِيْ عام 2022 ما يعادل 60٪ من احتياجاتها من القمح اللين و 66٪ من احتياجاتها من الشعير من روسيا وأوكرانيا، وهذان البلدان يمثلان 29٪ من القمح العالمي. صادرات.

يبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 مليون طن، ما بين 1.2 مليون طن من القمح القاسي والقمح الطري، ومليون طن من الشعير، بحسب مكتب الحبوب (الحكومي). وبلغ الإنتاج المحلي من الحبوب 1.6 مليون طن عام 2022، وتستورد تونس باقي احتياجاتها وتزود أكثر من نصفه. من روسيا وأوكرانيا.

وصل سعر القمح فِيْ العالم إلَّى مستوى غير مسبوق بلغ 344 يورو (384 دولارا) للطن.

130 مليون دولار من البنك الدولي

أعلن البنك الدولي، الأربعاء، عَنّْ تمويل 130 مليون دولار لتونس لمساعدتها على مواجهة تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا على الأمن الغذائي فِيْ البلاد.

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إبداء صندوق النقد الدولي استعداده لبدء مفاوضات لوضع برنامج مساعدات لتونس التي تمر بأزمة مالية وسياسية بشرط تنفِيْذ الإصلاحات.

وقال البنك الدولي فِيْ بيان إن التمويل يهدف إلَّى “التخفِيْف من أثر الحرب فِيْ أوكرانيا من خلال تمويل الواردات الحيوية من القمح الطري وتقديم الدعم الطارئ لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلاً عَنّْ دعم الشركات الصغيرة. توسيع نطاق البذور للمزارعين للموسم الزراعي المقبل “.

هذه المساعدة هِيْ جزء من “برنامج التدخل العاجل الذي تم تطويره بالتنسيق مع الشركاء الماليين لتونس، بما فِيْ ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الواردات قصيرة الأجل من القمح المستخدم فِيْ تونس. صناعة الخبز لضمان استمرار حصول الأشخاص ذوي الدخل المنخفض على الخبز “. بأسعار مناسبة، ومن الشعير المستخدم فِيْ تربية المواشي، وكذلك توفِيْر المستلزمات الزراعية للإنتاج المحلي من الحبوب.

قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي، إن “تونس تواجه تحديات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها فِيْ الوصول إلَّى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية، مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة”. فِيْ تونس، قال فِيْ بيان.

تعاني تونس من مشاكل فِيْ الإمداد منذ الخريف الماضي، بسبب تأخر توفِيْر السيولة اللازمة لسداد أقساط وارداتها من القمح بالعملة الصعبة، الأمر الذي أدى إلَّى رسو عدد من السفن المحملة بالقمح فِيْ الموانئ التونسية دون تفريغ حمولتها. الشحنات فِيْ أكثر من مناسبة.

ويعاني الديوان التونسي من تفاقم المديونية، حيث بلغت ديونه لدى البنك الأهلي الزراعي ثلاثة مليارات دينار (1.04 مليار دولار) بما يعادل 22٪ من مدخرات البنك. الأمر الذي أدى إلَّى تأخير تفريغ حمولة أربع سفن بأحد الموانئ الجنوبية مما تسبب فِيْ خسائر فادحة للمالية العامة بسبب تكلفة التأخير.

مساكن مؤقتة قبل المجاعة

هناك مؤشر جيد على أن تونس لن تواجه مجاعة هذا العام. وقد أوفت السلطات التونسية بأوامرها الضرورية حتى الصيف لشراء القمح قبل اندلاع الحرب فِيْ أوكرانيا، ولن تواجه أي نقص حتى موسم الحصاد فِيْ الصيف.

الأمر المثير للقلق هُو أن مخزون القمح التونسي سينفد بنهاية يونيو الجاري، الأمر الذي دفع البنك الدولي إلَّى دعم البلاد بتمويل طارئ بقيمة 130 مليون دولار، لدفع مستحقات بعض الموردين والسماح للسفن الراسية فِيْ الموانئ التونسية بالقيام بذلك. تفريغ شحناتهم.