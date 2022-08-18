بعد موافقة الهلال على رحيله.. 6 أندية أوروبية تنتظر سالم الدوسري

يقترب النجم الدولي الكبير سالم الدوسري، جناح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، من تحقيق حلمه “بالعودة” إلَّى الملاعب الأوروبية مرة أخرى.

وكان للدوسري، 30 عاما، تجربة احترافِيْة قصيرة مع نادي فِيْاريال الإسباني من يناير إلَّى يوليو 2022، عَنّْدما وصل على سبيل الإعارة من الهلال.

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ورغم أنه لعب 33 دقيقة فقط مع الفريق، إلا أن مجلس إدارة فِيْاريال أعرب عَنّْ إعجابه بقدرات النجم الدولي الكبير، وطالب وقتها بتمديد فترة الإعارة ؛ وقد رفضت ذلك رسميا إدارة الزعيم برئاسة سامي الجابر.

* تطورات مثيرة فِيْ “خروج” سالم الدوسري من الهلال

لكن يبدو أن القيادة الحالية لنادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد استجابت لرغبة سالم فِيْ الذهاب إلَّى أوروبا. لكن … ما دامت عقوبة حرمان فريق كرة القدم الأول من العقود مرفوعة.

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وفور رفع الحظر، أعلنت صحيفة الشبابية، انتقال سالم الدوسري إلَّى أوروبا على سبيل الإعارة، ليعوضه النجم الدولي عبد الرحمن غريب، الجناح الحالي للأهلي، فِيْ الهلال.

– إذن إلَّى أي ناد سينتقل سالم الدوسري بعد رحيل الهلال

هناك 6 وجهات محتملة لساحر الهلال فِيْ الملاعب الأوروبية بعد موافقة مجلس إدارة بن نافل على رحيله ؛ كالآتي

* أولاً الدوري الإنجليزي الممتاز

1- نيوكاسل يونايتد كان صندوق الاستثمار السعودي صاحب النادي قد أبدى فِيْ وقت سابق رغبته فِيْ التعاقد مع عدة نجوم سعوديين.

2- نوتنغهام فورست تركز إدارة النادي، الذي تمت ترقيته مؤخرًا إلَّى الدوري الإنجليزي الممتاز، على السوق العربية إلَّى حد كبير.

إلا أن احتراف الدوسري فِيْ الملاعب الإنجليزية قد يواجه بعض العقبات. من بينها شروط الحصول على تصريح العمل ؛ مما يتطلب الآتي

يجب أن يكون اللاعب من دولة تم تصنيف فريقها الوطني ضمن أفضل 50 فريقًا فِيْ العالم.

العب عددًا معينًا من المباريات الدولية لبلدك، قبل اللعب باحتراف فِيْ إنجلترا.

* فرق التصنيف المتقاطعة (1-10) 30٪ من اللاعبين الدوليين المتنافسين وأكثر

* الفرق المتقاطعة (11-20) 45٪ قبعات تنافسية وأكثر

* الفرق المتقاطعة (21-30) 60٪ قبعات تنافسية وأكثر

* الفرق بين الترتيب (31-50) 75٪ من القبعات التنافسية وأكثر

الاستثناء الوحيد لهذه الظروف هُو أن أي لاعب غير أوروبي ينتمي إلَّى فريق خارج أفضل 50 فريقًا فِيْ العالم يمكن أن يكون “موهبة عالمية تحت 21 عامًا”.

حيث الترتيب الحالي للمنتخب السعودي. إنه رقم 53 فِيْ العالم، وأمل الدوسري الوحيد فِيْ الاحتراف فِيْ الملاعب الإنجليزية هُو إعطائه استثناء، لأنه كان لديه خبرة مهنية سابقة، فِيْ أوروبا.

* ثانيا الدوري الاسباني

1- فِيْاريال يعرف النادي قدرات سالم الدوسري جيداً، عَنّْدما لعب مع الفريق من قبل، وحتى صفحاتهم الرسمية تواصل نشر مقاطع للاعب.

2- ألمرية ألمح معالي وزير الخارجية تركي آل الشيخ صاحب النادي فِيْ أكثر من مناسبة إلَّى إمكانية التعاقد مع لاعب سعودي خلال الفترة المقبلة.

ثالثا الدوري الفرنسي

1- مرسيليا أثيرت فكرة انضمام سالم إلَّى العملاق الفرنسي عَنّْدما كانت هناك مفاوضات بين صندوق الاستثمار السعودي لشراء النادي.

ثالثا الدوري التركي

1- فنربخشة يقودها حالياً المدرب البرتغالي العظيم خورخي جيسوس الذي عبر فِيْ أكثر من مناسبة عَنّْ إعجابه الكبير بقدرات سالم الدوسري.