بعد ميرفت أمين.. يسرا تتعرض للتنمر بسبب صورتها “الزمن غدر بها”

لم تسلم الفنانة المصرية يسرا من التعليقات التنمرية والحديث عَنّْ ملامحها بعد صورة لها انتشرت، وزعم النقاد أنها كانت خلال مشاركتها فِيْ مهرجان الدراما العربية مساء الأربعاء، لكن اتضح أنها لم تكن فِيْ هذه المناسبة. .

وصورة نشرتها يسرا على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعليق عليها أن تقدم العمر أصبح واضحا لها رغم محاولات إخفاءها بالمكياج ومستحضرات التجميل، حيث ذكروا فِيْ تعليقهم أن “الوقت خانها”، فِيْما أبدى آخرون صدمتهم من هذه الردود، مشيرين إلَّى أن شكل الممثلة المصرية فِيْ الصورة المنشورة لا يختلف عَنّْ ملامحها السابقة.

وأكد المدافعون عَنّْ يسرا أن نجمهم يبلغ من العمر 67 عامًا وأن علامات التقدم فِيْها طبيعية، ووصفوا التعليقات الساخرة بملامح الفنانة بأنها استفزازية للغاية.

وأوضحوا أن هذه الصورة ليست أثناء مشاركتهم فِيْ مهرجان الدراما العربية، وتداولوا صورهم الفعلية من المهرجان.

وأشاروا إلَّى أن التنمر على الفنانين أصبح “موضة” لإثارة الجدل والارتباك على مواقع التواصل، لا أكثر، حيث تعرضت الفنانة المصرية ميرفت أمين مؤخرًا لتعليقات مسيئة ضدها، بعد ظهُورها فِيْ جنازة المخرج الراحل علي. عبد الخالق مؤخرا.

ظهرت يسرا على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة الدرامي فِيْ نسختها الأولى، مرتدية فستان أسود طويل وتنسيقها قفازات سوداء.

حصلت يسرا على جائزة الإبداع فِيْ الدورة الأولى للمهرجان إلَّى جانب سميحة أيوب والنجمة صفِيْة العمري وإلهام شاهِيْن ونبيلة عبيد نادية الجندي ومحسن محي الدين وليلى علوي والاثنان المرحوم سمير غانم ودلال عبد العزيز. وتسلمت جائزته النجمة دنيا سمير غانم.

أحدث أعمال يسرا

فِيْ الجانب الدرامي تشارك يسرا فِيْ مسلسل “روز وليلى” مع الفنانة نيللي كريم.

يعتبر مسلسل “روز وليلى” أول مسلسل درامي عربي من نوعه بأسماء عالمية كتابة وإخراج. المسلسل من تأليف الكاتب البريطاني وكاتب السيناريو كريس كول صاحب أعمال (“Mad Dogs” و “Ana” و “Pelican Blood”)، بينما يحمل العمل توقيع المخرج والمقدم التلفزيوني البريطاني Adrian Shergold الذي سجله مليء بأفلام مثل (“Mad Dogs” و “Cardella” و “On the Way to Denmark” وغيرها، والإنتاج لماجد محسن وصفاء أبو الرزق.