بعد ناهد فريد شوقي.. ناهد سباعي تهاجم محمد رمضان

دخلت الفنانة المصرية ناهد السباعى، على خط أزمة المنتج ناهد فريد شوقى مع الفنان محمد رمضان، بعد أن أجرى الأخير مقارنة بين أفلامه وأعمال الفنان الراحل شوقى.

وكان الفنان محمد رمضان قد قال فِيْ تصريحات تليفزيونية “أول عمل لفريد شوقي كان حميدو، وكان تاجر مخدرات، وكان يقوم بفاحشة مع فنانة أثناء الدور وبعد حملها قتلها. مات عبده.

ناهد السباعى لمحمد رمضان جوجل فريد شوقى

وانتقدت ناهد السبيعي تصريح رمضان قائلة “إذا كنت لا تعرف من هُو فريد شوقي، فلا داعي للعودة إلَّى كتب التاريخ، واسأل جوجل، فأفلام الجريمة فِيْ وقت واحد غيرت السلوك البشري للأفضل والأفضل. قوانين.بلد الرحمن، وحش الشاشة، ملك الفريق، الأسطى حسن، حميدو “.

ودعم السباعي المنتج ناهد فريد شوقي الذي أطلق النار على محمد رمضان بعد بيانه متهماً أفعاله بالفساد والمساهمة فِيْ الجرأة على القتل.

وقالت ناهد فريد شوقي “جرأة محمد رمضان المطلقة على مواجهة المقارنة بين فِيْلم حميدو الذي لا يزال فِيْ أذهان الجماهِيْر رغم مرور 70 عاما، وعبده موتا الذي ينتهِيْ به الأمر فِيْ أذهان الجمهُور بأسرع ما يمكن. انه ظاهر”.

وأضاف “أترك المقارنة للنقاد والجمهُور. أنصحك رمضان ألا تعرض وتقارن أفلام والدي الفنان الكبير الذي خدم المجتمع وغير القوانين وأفلامك التي أدت إلَّى فساد الأخلاق والذوق وأدى إلَّى الجرأة على القتل فِيْ الشوارع “.

طارق الشناوي يدعم محمد رمضان

على جانبك؛ ودعم الناقد الفني طارق الشناوي الفنان محمد رمضان فِيْ هذه الحالة قائلا إن الأخير لا يقارن نفسه بالراحل فريد شوقي أو تحقيق النجومية.

وأوضح أن محمد رمضان قصد فِيْ حديثه أنه قدم أفلامًا أيضًا بالعَنّْف، وهناك أعمال أخرى تسير على نفس المنوال، من بينها فِيْلم “حميدو”، مضيفًا أن زاوية حديث رمضان ليست مساواة بين الفِيْلمين. أو مساواة مع فريد شوقي، لكن الشخصية التي تأخذها بيده من الضرب والقتل موجودة طوال الوقت.

وأشار طارق الشناوي إلَّى أنه فِيْ نفس الوقت الذي كان يُعرض فِيْه فِيْلم “عبده موتة” أو قبل ذلك بقليل، كان هناك فِيْلم أكثر دموية هُو “إبراهِيْم الأبيض”. عَنّْيف من الاخر “ابراهِيْم الابيض”.

وتابع “تم طرح الأفلام سابقًا وسيتم طرحها باستمرار … وأرى أن الأمر حساس بعض الشيء بين رمضان وناهِيْد، لكنه لم يتطابق ولا ينبغي لها أن تأخذ الأمر مع ذلك. حساسية. “