بعد نزوح مليون مستخدم من فِيْسبوك.. صدمة تاريخية فِيْ إيرادات “ميتا”

أبلغت Meta Platforms عَنّْ أول انخفاض ربع سنوي لها فِيْ الإيرادات على أساس سنوي منذ طرحها للاكتتاب العام فِيْ عام 2012.

الصدمة التاريخية فِيْ عائدات الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي Facebook و Instagram و WhatsApp، اعتبرها بعض الخبراء علامة على نهاية حقبة الصعود المستمر لفِيْسبوك التي سجلت ارتفاعا مطردا فِيْ إيراداتها. منذ الاكتتاب العام.

فِيْ وقت سابق من هذا العام، فقد تطبيق Facebook ما يقرب من مليون مستخدم نشط يوميًا، وهُو أول انخفاض له على أساس سنوي، وفقًا لموقع الأخبار الأمريكي Axios.

اختفاء بوادر التحسن فِيْ المستقبل

فِيْ الوقت نفسه، لم تشير توقعات الشركة للأشهر المقبلة إلَّى أي تحسن محتمل، بينما قال مؤسس فِيْسبوك مارك زوكربيرج إن الشركة تعتزم التركيز على رؤية طويلة المدى.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 28.822 مليار دولار فِيْ الربع الأخير، مقارنة بإيرادات قدرها 29.07 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، بانخفاض نسبته 1٪.

قوة الدولار

وقالت شيريل ساندبرج، كبيرة مسؤولي العمليات فِيْ Meta، إن قوة الدولار الأمريكي أدت إلَّى أسعار صرف غير مواتية للإيرادات الخارجية.

وأضافت فِيْ مؤتمر مع محللين عبر الهاتف أنه لولا ارتفاع قيمة الدولار لكانت إيرادات الشركة سترتفع خلال الربع الثاني بنسبة 3٪ سنويا.

وأشار ديف وينر، المدير المالي للشركة، إلَّى التباطؤ فِيْ سوق الإعلانات عبر الإنترنت فِيْ ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، كأحد أسباب تراجع عائدات ميتا.

وتراجع سهم الشركة فِيْ تعاملات نيويورك المسائية أمس، بنسبة 4.65٪ بعد نشر النتائج الفصلية.

كَمْا نشرت Meta أيضًا توقعات ضعيفة لإيرادات الربع الثالث. بالنسبة للفترة من يوليو إلَّى سبتمبر، تتوقع ما بين 26 مليار دولار و 28.5 مليار دولار، أي أقل ببضعة مليارات من حوالي 30 مليار دولار كان يتوقعها المحللون.

أشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفِيْذي لفِيْسبوك، فِيْ بيان إلَّى أن الشركة شهدت “مسارًا إيجابيًا فِيْ اتجاهات المشاركة” فِيْ الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعًا بمنتجات مثل ريلز والاستثمارات فِيْ الذكاء الاصطناعي.

يسقط زوكربيرج قائمة أغنى 10 مليارديرات

فقد مارك زوكربيرج مؤسس فِيْسبوك أكثر من نصف ثروته (53.3٪) منذ بداية العام الجاري، نتيجة تراجع أسهم شركته “ميتا” فِيْ الأشهر الأخيرة، سواء لأسباب تتعلق بذلك. للشركة، أو كجزء من موجة الانخفاضات التي ضربت أسواق الأسْهُمْ، وخاصة أسواق التكنولوجيا.

وانخفضت حصة ميتا، مالك فِيْسبوك، بشكل حاد خلال العام الماضي، وسط انهِيْار شبه جماعي لشركات التكنولوجيا.

وبحسب بيانات منفصلة لسهم ميتا جمعتها “العرب اليوم نيوز”، فقد تراجع السهم بنسبة 49.7 فِيْ المائة منذ بداية تعاملات العام الحالي حتى نهاية جلسة الجمعة الماضية، ما يعَنّْي أنه فقد نحو نصف قيمته السوقية.