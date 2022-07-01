بعد نهاية العام الدراسي من ودك تشكر

وشكر العديد من الطلاب وأولياء الأمور المعلمين ووزارة التربية والتعليم على جهودهم خلال العام الدراسي الذي شهد تطبيق نظام الفصول الثلاثة للمرة الأولى.

طرح حساب تهاني التميمي على تويتر سؤالاً بمناسبة نهاية العام الدراسي حول “من تود أن تشكر” كانت الإجابات متشابهة للغاية.

نعم للمنهج الشامل

في البداية قال حساب “للعلم” أشكر المعلم الذي لا يحدد للطلاب ويتيح لهم الفهم ويعطيهم المنهج الكامل حتى يستفيدوا منها أما بالنسبة للمدرس الذي يحدد الطلاب ويسألهم، فالله لا يفعل ذلك. يساعده لأن الطلاب قد يكونون سعداء به الآن، ولكن غدًا إذا جاء اختبار المهارات واختبار التحصيل، يشتمه جميع الطلاب ويدعون له “.

رسالة المعلمين

أما عادل فقال “أقدر تحليكم بالصبر خلال الساعة الأخيرة من العمل مع المدير. لقد قدر ما قمت به أنا وزملائي المدرسين طوال الفصول الثلاثة. ولا حتى كلمة شكر. وفوق ذلك كانت غير مرضية. أداء العمل وتمت الموافقة عليه دون علمي. بعد أن ذهبت في إجازة، شكراً لي ولزملائي في مدرستي الجميلة “. “.

وتعليقا على السؤال قالت إحدى الطالبات “أشكر أستاذتي حنان وأشكرها على كل شيء وأشكرها على حضورها الدائم وأشكرها على تفوقها وتفانيها الدائم. معلمة حنان ليست فقط معلمة، لكنها أمي “. أختي وكل شيء في حياتي.

الهيئة الإدارية

أما فارس عثمان فقالت “شكراً لجميع الزملاء في المجال التربوي داخل المدرسة، وشكراً لأولياء الأمور ودورهم في التعليم. أشكركم من أعماق قلبي على كرم الجميع وإنجازهم. باركوا جهودكم. وعمله الله في ميزان عمله “.

بينما قال الصحابة “شكرًا للإداريين الذين اتخذوا طوارئكم، أشكركم جميعًا من 12/29 العام الماضي، واستمر في 12/1 هذا العام”.