بعد هجومه على نيللي كريم.. مخرجة مسلسل “ذات” لـ باسم سمرة ردي سيغضبك

أثار الفنان المصري باسم سمرة حالة من الجدل فِيْ الأيام الأخيرة بعد تصريحاته حول أداء النجمة نيللي كريم، حيث وصفها بأنها لا تحظى بتجربة تمثيل كافِيْة أثناء تصوير مسلسل “عيسى”.

وأضاف باسم سمرة فِيْ لقائه فِيْ برنامج “واحد من الناس” مع المنفذ عمرو الليثي، أنها (نيللي) لم تستطع نطق كلمتين لبعضها البعض، واستفادت كثيرًا من عملها معه ومع الفنانة. . انتصار.

كاملا ابو ذكرى نيللى كريم ممثلة رائعة

وإزاء هذه التصريحات قالت كاميلة أبو زكري مديرة مسلسل “ذاك” إنها فوجئت بهذه الكلمات خاصة وأن باسم ونيللي صديقاها.

وأضاف فِيْ مقابلة مع “العرب اليوم” “لا أحب التعليق على هذا الموضوع. سأتجاهله كأنني لم أسمع شيئًا لأنه إذا تحدث، فسيغضب كلامي نيابة عَنّْ سمرة ثم يتصل بي “.

وشدد على أنه يفضل الابتعاد عَنّْ هذا النوع من الحوار وأضاف “لكنني أحب أن أؤكد أن نيللي ممثلة عظيمة ولها ثقلها على الشاشة ولا تحتاج للدفاع عَنّْها إطلاقا”.

هل كامل أبو ذكرى غائب عَنّْ دراما رمضان

وكشفت أبو ذكرى أنها حتى الآن لم توظف أي وظائف جديدة معروضة عليها، مشيرة إلَّى أنها لم تجد أي شيء يجذبها، ولا تعرف ما إذا كانت ستدخل شهر رمضان المقبل بأي وظائف جديدة أم لا. .

تنتظر كَمْيلة أبو ذكرى تكريمها فى الدورة القادمة لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد أن تم اختيارها من قبل إدارة المهرجان الحالية برئاسة الفنان حسين فهمى.

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يشار إلَّى أن مسلسل “ذاك” تم وضعه فِيْ إطار اجتماعي مثير للاهتمام فِيْ فترة حاسمة فِيْ التاريخ المصري المعاصر، منذ أن بدأت أحداثه منذ بداية ثورة 1952 وحتى ثورة 25 يناير.

وشارك فِيْ البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم النجمة المصرية نيللي كريم، باسم سمرة، انتصار، ثراء جبيل، هاني عادل، أحمد كَمْال، سلوى محمد علي، ياسر الطبجي، هشام إسماعيل، والعمل سيناريو وحوار. تم الانتهاء من إخراج مريم نعوم للمخرجة كاملة أبو ذكرى، والذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2013.

أما أحدث أعمال باسم سمرة فهُو مسلسل بعَنّْوان “منعطف خطير” تدور أحداثه حول الانفعال والتشويق الذي أحاط بمقتل شابة شهِيْرة عثر على جثتها داخل سيارة أحد المرشحين. إلَّى رئاسة ناد وطني. .

وبطولة الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، وسلمى أبو ضيف، وباسم خياط، وأحمد صيام، وتامر نبيل، وينتمي إلَّى نوع الدراما القصيرة المكونة من 15 حلقة، وتم عرضها على منصة شهِيْد VIP.