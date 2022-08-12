بعد هلاك عبدالله .. ماجد الشهري المتبقي الأخير في قائمة المطلوبين التسعة

فقط ماجد زايد عبد الرحمن البكري الشهري، لم يبق على قائمة التسعة الذين شاركوا في تفجير مسجد قوى الطوارئ في مدينة أبها عام 2015 بعد مقتل عبد الله زايد عبد الرحمن الشهري. -شهري. بحزام ناسف الأربعاء الماضي قبل اعتقاله.

وقع تفجير مسجد قوى الطوارئ يوم الخميس 21 شوال 1436 هـ الموافق 6 أغسطس 2015 م أثناء إقامة صلاة الظهر بالمسجد، وأسفر عن استشهاد 15 شخصاً منهم 5 رجال من حراس قوات الطوارئ و 6 متدربين. لدورات الحج و 4 عمال من الجنسية البنجلاديشية.

تفاصيل العملية

وبحسب بيان المتحدث الأمني ​​حينها، ففي يوم وقوع العمل الإرهابي، ارتدى الانتحاري يوسف السليمان الحزام الناسف وتوجه إلى مقر قوة الطوارئ في عسير بمساعدة أحد أفراد الخلية. جندي طوارئ عسير صلاح الشهراني، الذي تأثر بأفكار عمه المطلوب سعيد الشهراني الذي تساءل عن خيانته وخيانته. جريمته في البداية فضحه الله واعتقله واثنين من المتورطين في هذا العمل الإرهابي، فؤاد الدهوي وصالح الدرعان.

بينما اختفى الباقون عن الأنظار في ذلك الوقت، فهم

1 – سعيد عايض الدوير الشهراني سعودي الجنسية 2. طايع سالم أسلم الصيعري (سعودي الجنسية) 3. عبد العزيز أحمد محمد البكري الشهري، سعودي الجنسية 4. عبد الله زايد عبد الرحمن البكري الشهري، سعودي الجنسية مبارك عبد الله فهد الودعاني الدوسري ( مواطن سعودي).

الداخل يحذر

وحذرت وزارة الداخلية من أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين من شأنه تنزيل أصحابهم المسؤولية، وطلبت من أي شخص لديه معلومات عن أي منهم الإبلاغ عنهم بسرعة.

اغتيال القاتل عبد الله الشهري

أعلنت رئاسة أمن الدولة عن إصابة مواطن وثلاثة من عناصر الأمن بجروح جراء قيام مطلوب بتفجير نفسه بحزام ناسف في مدينة جدة.

تفاصيل الحادثة

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة إلى أنه بالإضافة إلى البيان الصادر بتاريخ 21/4/1437 هـ بشأن الإعلان عن قائمة بـ (9) مطلوبين لدى الجهات الأمنية، وامتداداً للبيان الحالي. استطاعت الرقابة الأمنية، الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة، عبر عملية أمنية، تحديد المطلوب رقم (4) على القائمة / عبدالله بن زايد بن عبد الرحمن البكري الشهري، وحضوره كان. بالساعة (1000) من مساء الأربعاء الموافق 12/1/1444 هـ في حي السامر بمحافظة جدة. وكان يرتديها، مما أدى إلى وفاته، وأصيب أحد المواطنين الباكستانيين وثلاثة من عناصر الأمن بجروح مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.