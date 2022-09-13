بعد واقعة “البصق”.. تصرف مفاجئ جديد من لاعب الرائد

أعرب الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الرائد لكرة القدم، عَنّْ استيائه من سلوك البرازيلي رينيه سانتوس لاعب الفريق فِيْ مباراة الوحدة.

قررت لجنة الأخلاق والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة رينيه سانتوس لمدة 6 مباريات، فِيْ إطار البصق على لاعب الوحدة، فِيْ مباراة الفريقين، فِيْ الجولة الثانية من مسابقة روشان السعودي. الدوري.

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وقال سوموديكا فِيْ حديثه لقناة SSC “ما فعله رينيه فِيْ مباراة الوحدة لم أر مثله قط، إنه لاعب محترف وهذه التصرفات لا يجب أن تصدر منه، ولا يعتذر اللاعب. ” وهذا ما يجعل وضعها صعبًا بالنسبة لي “.

حقق الرائد فوزا 1-0 على الوحدة فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الثانية من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023” (انظر التفاصيل). . من الحزب).

وفِيْ الدقيقة 90 + 2 أصدر حكَمْ المباراة بطاقة حمراء مباشرة للاعب رينيه سانتوس. للبصق على لاعب الوحدة جان دافِيْد بوغال بعد مشادة كلامية بين اللاعبين.

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