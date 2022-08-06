بعد وصول الدولار إلَّى 1190 ريالا.. “المركزي اليمني” يتدخل لإنقاذ العملة

يواصل البنك المركزي اليمني إجراءاته الهادفة للسيطرة على وتيرة عمل القطاع المصرفِيْ، وسط تراجع جديد للريال أمام العملات الأجنبية.

سجل الريال اليمني، السبت 6 أغسطس / آب 2022، نحو 1190 ريالا لبيع دولار واحد فِيْ العاصمة المؤقتة عدن، فِيْ انخفاض جديد عَنّْ اليومين الماضيين، حيث استقر عَنّْد 1168 ريال للدولار، بحسب مصادر مصرفِيْة. عَنّْ “العرب اليوم نيوز”.

وبحسب المصادر، قفز بيع الريال السعودي، الأكثر تداولا فِيْ سوق الصرف، من 308 ريالات إلَّى 348.6 ريال، بفارق حوالي 40 ريال يمني.

قرار جديد لاحتواء تراجع الريال

فِيْ إطار جهُود احتواء تراجع الريال، أصدر البنك المركزي اليمني قرارًا جديدًا ينظم عمل شركات الصرافة والضوابط اللازمة لمنح التراخيص المصرفِيْة فِيْ السوق اليمني، بالإضافة إلَّى فرض قيود بأثر رجعي على الشركات والصرافة. المحلات التجارية العاملة فِيْ السوق اليمني.

نص قرار البنك المركزي اليمني على تقسيم قطاع الصرافة إلَّى ثلاث فئات (شركات الصرافة، وتسهِيْلات الصرافة، ووكيل الحوالات – المناطق النائية)، كَمْا حدد شروط منح التراخيص لكل فئة وضوابط لاستمرار المجموعات العاملة حاليا. فِيْ سوق الصرف.

جاءت الضوابط كتعديل للمواد 2،9،10،11،17 من القرار (14) لسنة 2022 بشأن تنظيم أعمال الصرافة، الذي أصدره محافظ البنك المركزي الذي يقود عملية إصلاح عمل البنك المركزي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.

حدد القرار الجديد للبنك المركزي مبلغ مليار ريال كحد أدنى لرأس المال المدفوع لمنح رخصة عمل لشركة الصرافة للمركز الرئيسي و 9 فروع أخرى، على أن يزيد رأس مال الشركة بمقدار 50 مليون لكل إضافِيْ. فرع.

كَمْا حددت أن الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لمنشآت الصرافة لمزاولة أعمالها وهِيْ الفئة الثانية 500 مليون ريال يمني، وبالنسبة لتراخيص وكيل الحوالة الفئة الثالثة 100 مليون ريال.

منح القرار الصرافِيْن المرخصين مهلة سنتين اعتباراً من عام 2023 لرفع مبلغ رأس المال المدفوع إلَّى الحد الأدنى المطلوب.

تأمين نقدي

كَمْا فرض القرار الجديد على كل صراف أن يضع تأمينًا نقديًا لدى البنك المركزي (شركات الصرافة 500 مليون، وتسهِيْلات الصرافة 150 مليونًا، ووكيل التحويل 20 مليونًا) كضمان للامتثال للقوانين والتعليمات الرقابية.

يحافظ البنك المركزي اليمني على مبلغ التأمين النقدي بدون فوائد ويمنح الصيارفة فترة سنتين لتصحيح أوضاعهم ورفع مبلغ الضمان ابتداء من عام 2023.

وفرض البنك المركزي اليمني رسوماً على شركة صرافة تقدر بـ 20 مليون ريال، و 4 ملايين ريال على تسهِيْلات الصرافة، فِيْما يدفع وكيل الحوالة 500 ألف ريال.

وألزم القرار الجديد الصيارفة بالعمل بنصوصه من تاريخ صدوره فِيْ 4 أغسطس والتزام كافة الجهات المختصة بالعمل وفق القرار الجديد.

يسعى البنك المركزي اليمني لمنع أي مضاربات فِيْ سوق الصرف والسيطرة على تقلبات أسعار الصرف، فِيْ إطار خطة البنك لسحب السيولة الفائضة لتحقيق استقرار سعر وأسعار صرف العملة الوطنية، تنفِيْذاً لسياسة البنك المركزي. وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة الذي بدأ تنفِيْذه منذ مطلع العام الجاري.

كَمْا يأتي ذلك ضمن آليات التطوير التي ينفذها البنك المركزي بإشراف دولي، ومنها إعادة هِيْكلة قطاع الرقابة المصرفِيْة، وإعادة تنظيم قطاع الصرف، وإنشاء إدارة للاحتياطيات الأجنبية.

وافق البنك المركزي اليمني قبل أيام على اختيار هِيْئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية فِيْ مجال أدوات وصيغ التمويل الإسلامي، والتي ينوي البنك إصدارها فِيْ المستقبل القريب.