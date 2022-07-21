بعد وصول الغاز إلَّى ألمانيا.. جازبروم الروسية تزف خبرا سعيدا لإيطاليا

وعدت شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة غازبروم بزيادة إمدادات الغاز اليومية لإيطاليا، مما يهدئ المخاوف من أزمة طاقة تلوح فِيْ الأفق حتى مع سعي روما للحصول على الغاز من مصادر أخرى.

وقالت شركة الطاقة الإيطالية المملوكة للدولة إيني إن مجموعة الطاقة الروسية تخطط لتسليم نحو 36 مليون متر مكعب من الغاز يوم الخميس.

فِيْ الأيام الأخيرة، سلمت جازبروم حوالي 21 مليون متر مكعب من الغاز إلَّى إيطاليا، وفقًا لإيني ومقرها ميلانو.

وقالت إيني إنها ستقدم المزيد من المعلومات فِيْ حالة حدوث “تغييرات جوهرية”.

كانت إيطاليا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز من موسكو قبل اندلاع الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ أواخر فبراير.

حصلت على حوالي 40٪ من وارداتها من روسيا.

بسبب الحرب، قررت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي السعي للاستغناء عَنّْ الغاز الروسي، ووقعت عقود توريد جديدة مع دول أخرى.

فِيْ الآونة الأخيرة، وافقت الجزائر على توريد المزيد من الغاز.

وتقول الحكومة الإيطالية إن هذا سيجعل من إيطاليا، الدولة الواقعة فِيْ شمال إفريقيا، الشريك الأكثر أهمية للغاز.